يورو 2024 | سويسرا تدك شباك المجر بثلاثية

دشن منتخب سويسرا انطلاقة مميزة في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 السبت، بانتصاره العريض على المجر 3-1 في مباريات المجموعة الأولى.
في ملعب مدينة كولن وأمام أنظار نحو 50 ألف مشجع، جاءت سويسرا في وصافة المجموعة خلف ألمانيا الفائزة 5-1 على اسكتلندا أمس.
سجل ثلاثية منتخب سويسرا كل من” كوادو دواه ومايكل أيبشير وبيريل إيمبولو” في الدقائق 12 و45 و93، فيما أحرز للمجر بارناباس فارجا (66).
كوادو دواه يفتتح التسجيل للمنتخب السويسري 🇨🇭⚽️
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— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2024
Goal!
Hungry are back in the contest! Barnabás Varga beats his marker to head the ball home. Game on! #Euro2024 | #beINEURO | #HomeofEuro pic.twitter.com/ZHcQtMHK5M
— beIN SPORTS (@beINSPORTS_EN) June 15, 2024
ميشيل أيبشير يضيف الهدف الثاني للمنتخب السويسري
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🔗 https://t.co/rqgQjLVzKF
📱 https://t.co/alkogGtHdW#يورو2024 | #موطن_اليورو#Euro2024 | #beINEURO pic.twitter.com/zBrOyPWzol
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2024
إمبولو يسجل الهدف الثالث للمنتخب السويسري 🇨🇭⚽️
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🔗 https://t.co/rqgQjLVzKF
📱 https://t.co/alkogGtHdW#يورو2024 | #موطن_اليورو#Euro2024 | #beINEURO pic.twitter.com/nURaZZup73
— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 15, 2024