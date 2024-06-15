الرياضة

يورو 2024 | سويسرا تدك شباك المجر بثلاثية

محمد ابو الوفاaccess_time9 / ذو الحجة / 1445 هـ      15 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
يورو 2024 | سويسرا تدك شباك المجر بثلاثية

دشن منتخب سويسرا انطلاقة مميزة في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 السبت، بانتصاره العريض على المجر 3-1 في مباريات المجموعة الأولى.


في ملعب مدينة كولن وأمام أنظار نحو 50 ألف مشجع، جاءت سويسرا في وصافة المجموعة خلف ألمانيا الفائزة 5-1 على اسكتلندا أمس.


سجل ثلاثية منتخب سويسرا كل من” كوادو دواه ومايكل أيبشير وبيريل إيمبولو” في الدقائق 12 و45 و93، فيما أحرز للمجر بارناباس فارجا (66).

 

 

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