يورو 2024 | سويسرا تدك شباك المجر بثلاثية

دشن منتخب سويسرا انطلاقة مميزة في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 السبت، بانتصاره العريض على المجر 3-1 في مباريات المجموعة الأولى.



في ملعب مدينة كولن وأمام أنظار نحو 50 ألف مشجع، جاءت سويسرا في وصافة المجموعة خلف ألمانيا الفائزة 5-1 على اسكتلندا أمس.



سجل ثلاثية منتخب سويسرا كل من” كوادو دواه ومايكل أيبشير وبيريل إيمبولو” في الدقائق 12 و45 و93، فيما أحرز للمجر بارناباس فارجا (66).

