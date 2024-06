يورو 2024 | ألمانيا تكتسح اسكتلندا بخماسية بالافتتاح

أمطر منتخب ألمانيا شباك نظيره الاسكتلندي بخمسة أهداف لواحد سهرة الجمعة في ملعب أليانز أرينا بميونخ، في افتتاح مباريات كأس أمم أوروبا 2024.



وأمام نحو 80 ألف مشجع، حققت الماكينات أكبر نتيجة في تاريخ المباريات الافتتاحية بكأس أمم أوروبا، في مباراة أدارها الحكم الفرنسي كليمنت توربين.



انتهى الشوط الأول بتفوق الألمان بثلاثة أهداف نظيفة عن طريق فلوريان فيرتز في الدقيقة 10، ثم جمال موسيالا وكاي هافرتز بالدقيقتين 19 و45.



ولعب منتخب اسكتلندا بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 44 من الشوط الأول، بعدما طرد الحكم توربين المدافع ريان بورتيوس الذي تسبب في ركلة جزاء.



بعد الاستراحة، واصل منتخب ألمانيا تفوقه وسجل الرابع عبر نيكلاس فولكروغ في الدقيقة 68، وسجلت اسكتلندا هدفها الوحيد عبر النيران الصديقة من أنطونيو روديغر بالدقيقة 87، ثم اختتم البديل إيمري تشان خماسية الألمان في الدقيقة 93 إثر تمريرة من البديل الآخر توماس مولر.



تتواصل مباريات المجموعة الأولى من كأس أمم أوروبا 2024 السبت، حينما يتواجه منتخبا سويسرا والمجر في افتتاحيتهما بالبطولة.

