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مستشفى الدكتور سليمان فقيه ينشئ عيادة داخل مِنى بالشراكة مع تجمع مكة المكرمة الصحي

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو الحجة / 1445 هـ      14 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

جدة : البلاد

أنشأ مستشفى الدكتور سليمان فقيه عيادة داخل مِنى. توفر للحجاج سهولة الوصول إلى الرعاية الطبية أثناء أداء فريضة الحج. إن توفير الرعاية الطبية الفورية المتاحة في مِنى يوفر راحة البال للحجاج.

كما عقد مستشفى الدكتور سليمان فقيه شراكة مع تجمع مكة المكرمة الصحي  لتشغيل مركز طبي داخل منى. ويعزز هذا التعاون البنية التحتية الطبية الشاملة المتاحة لحجاج بيت الله ومن خلال الجمع بين خبرة مستشفى الدكتور سليمان فقيه وتجمع مكة المكرمة الصحي، فإن المركز الطبي يتمتع بإمكانيات جيدة لتلبية الاحتياجات الطبية المتنوعة للحجاج بشكل فعال.

تسلط هذه المبادرات الضوء على تفاني مستشفى الدكتور سليمان فقيه في ضمان تجربة حج صحية ومجزية لجميع الحجاج. ومن خلال توفير الرعاية في مِنى

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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