“شاين لتنظيم الفعاليات” تتصدر في مجالها و تحصل على جائزة أفضل وكالة توظيف بالشرق الأوسط لعام 2024

الرياض: البلاد

فازت “شركة شاين لتنظيم الفعاليات السعودية” بجائزة “أفضل وكالة توظيف” في جوائز الفعاليات بالشرق الأوسط لعام 2024. تم اختيار الشركة من قائمة مختصرة، وكانت الشركة الوحيدة التي تمثل المملكة العربية السعودية.

تميزت الشركة في تقديم خدمات التوظيف للفعاليات والتجارب، مقدمة خدمات استثنائية لمجموعة واسعة من الفعاليات من الحفلات الموسيقية الضخمة إلى الفعاليات الرياضية والمهرجانات الفنية والثقافية المرموقة. كشركة شابة وديناميكية، وضعت معيارًا جديدًا للتميز في تنظيم الفعاليات الإقليمية.

تأسست شركة شاين لتنظيم الفعاليات منذ أربع سنوات، وسرعان ما اكتسبت سمعة متميزة في المملكة العربية السعودية. يكمن نجاح شاين في التزامها بتمكين وتطوير المهنيين المحليين، مما يعكس التزامها العميق بنمو صناعة الفعاليات والترفيه في السعودية.

“فوزنا بهذه الجائزة يمثل إنجازًا هامًا لشركة شاين، ونقدم هذا الإنجاز لمجتمعنا، وفريقنا، وشركائنا الذين وثقوا بنا”، قال سعود الحاشل، مؤسس شاين. “هذه الجائزة تعكس الجهد الكبير والشغف والتفاني لفريقنا الشاب والديناميكي.

ونحن فخورون جدًا بإبراز المواهب المذهلة في بلادنا التي ساهمت في استضافة أحداث عالمية في المملكة، مثل سباق الفورمولا 1 في جدة، وكأس العالم للأندية، ومهرجان نور الرياض (أكبر مهرجان لفن الضوء في العالم)، وعروض الفنانين العالميين مثل جون ليجند في مرايا بالعلا”.

نجاح شركة شاين يعود إلى نهجها الفريد في التوظيف، الذي يجمع بين الخبرة المحلية والممارسات المبتكرة. وأضاف الحاشل: “منذ البداية، كانت مهمتنا تحسين معايير الخدمة في الشرق الأوسط”.

“هذه الجائزة ليست مجرد اعتراف بجهودنا، بل هي احتفال بالمواهب والإمكانات الرائعة في السعودية. إنها تحفزنا على الاستمرار في دفع الحدود ووضع معايير جديدة للتميز، بدعم من القيادة التي توفر منصة فريدة للفعاليات في المملكة”.

تشمل خدمات الشركة مجموعة واسعة من الفعاليات، من الأحداث الترفيهية والثقافية إلى المبادرات التجارية مثل مبادرة مستقبل الاستثمار، مما يعكس النمو السريع للشركة منذ تأسيسها في عام 2020. قدرتها على التكيف مع متطلبات الفعاليات المتنوعة، وبرامجها التدريبية المكثفة، ونهجها الذي يركز على العميل، ساهمت بنجاح الشركة في أن تصبح شريكًا موثوقًا لمنظمي الفعاليات في جميع أنحاء الشرق الأوسط.

يشتهر معرض الفعاليات في الشرق الأوسط بتكريمه لأفضل العاملين في صناعة الفعاليات، معترفاً بالذين يقودون الابتكار ويضعون معايير جديدة.