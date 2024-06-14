عسير: عيدكم أحلى بين أحضان الطبيعة والأجواء الخلابة والبهجة التي لا تنتهي

الرياض : البلاد

تتألق عسير خلال إجازة عيد الأضحى كجوهرة سياحية في قلب المملكة بجمالها الأخاذ، حيث تتناغم روعة الطبيعة مع الأجواء الرائعة لتخلق لوحة فنية تأسر القلوب، وتعد عسير الملاذ المفضل للعائلات الباحثة عن تجربة استثنائية في عيد الأضحى لاكتشاف كنوز الطبيعة، من جبال شاهقة إلى وديان خضراء، وعالم من الفعاليات الثقافية والترفيهية المتنوعة التي تضمن لكم ذكريات خالدة وعيداً تغمره البهجة والمرح.

وتتنوع الوجهات السياحية في عسير بحسب رغبات العائلة، فلمحبي التجارب الاستثنائية في أحضان جبال تنومة، تقدم “هوساك” مغامرات لا تُنسى عبر رحلات تسلق الجبال الشاهقة، وركوب الدراجات الجبلية في مسارات طبيعية تحيط بها المناظر الجميلة، ولمن يبحث عن تجربة تخييم آمنة، تقدم “هوساك” أيضًا خيارات متنوعة تناسب جميع الأذواق، لتجعل من عطلتكم مغامرة لا تُنسى في أحضان الطبيعة.

ويمكن الاستمتاع بإقامة استثنائية في قلب الطبيعة في شاليهات “ترحاب” وأكواخها الريفية التي تجمع بين الأصالة والراحة العصرية، وتضمن أجواء هادئة ومريحة بالإضافة إلى المعارض الفنية والعروض الترفيهية التي تثري حواسكم، ولا تنسوا تذوق أشهى المأكولات في المطاعم والمقاهي المتنوعة المنتشرة في الموقع؛ لتكتمل تجربتكم الفريدة في “ترحاب” بمزيج من الراحة والمرح.

ومن الوجهات المميزة في عسير “قرية المسقي” التي ستأخذكم في رحلة عبر الزمن وتعرفكم على التراث العريق لمنطقة عسير لتستكشفوا تفاصيل الماضي الأصيل، وتتعرفوا على العادات والتقاليد المحلية التي تعكس روح المكان بالإضافة إلى “قرية بن عضوان السياحية” في بللحمر التي تحتضن التراث العريق لمنطقة عسير.

واستمتعوا بتجربة مذهلة في “مخيم المسقي”، حيث تلتقي جلسات الهواء الطلق العصرية بأشهى المأكولات في أجواء طبيعية خلابة، حيث ستنغمسوا في هدوء الطبيعة مع العائلة والأصدقاء، وتعيشوا تجربة تناول طعام راقية. وسواء كنتم تبحثون عن الاسترخاء أو التواصل مع الطبيعة، فإن “مخيم المسقي” هو الوجهة المثالية لقضاء أوقات ممتعة.

ولتجربة تأخذكم في أروقة التاريخ، تقدم قرية “وطن آل ينفع” رحلة زمنية لاستكشاف أزقة القرية المرصوفة بالحجارة، وتأمل جمال طرازها المعماري القديم الذي يحكي قصة أجيال مضت، تنفسوا عبق التاريخ في السوق القديم، واستمتعوا بمشاهدة المساجد التاريخية التي تشهد على عراقة المكان؛ بفضل أجوائها المعتدلة الجميلة، ستشعرون بالراحة أثناء استكشافكم لهذه القرية. “وطن آل ينفع” هي الوجهة الأولى للعائلات التي تتطلع إلى تجربة أصيلة وغنية بالتراث، حيث يمكنهم الاستمتاع بأجواء الحياة في الماضي العريق.

وانطلقوا أيضاً في رحلة عبر الزمن في “متحف قصر الحضارات”، حيث تتجلى روعة العمارة التراثية في أبهى صورها، واستمتعوا بمشاهدة الزخارف الإسلامية البديعة التي تزين جدران المتحف، وانغمسوا في عالم من المعرفة والتاريخ. استكشفوا مخطوطات نادرة للقرآن الكريم، وتعرّفوا على تاريخ المنطقة وتراثها من خلال معروضات المتحف المختلفة وأنشطته التفاعلية، لأنه وجهة ثقافية لا غنى عنها لمحبي التاريخ والفنون، حيث يمكن للعائلات قضاء أوقات جميلة واستكشاف كنوز الماضي.

وخوضوا تجربة مدهشة في “منتزه الأمير سلطان”، حيث تنتظركم مساحات خضراء شاسعة ومطلات طبيعية تأخذ الأنفاس، وتغمركم سحب الضباب المنعشة في نزهة عائلية بين أحضان الطبيعة، واستمتعوا بالهواء النقي والهدوء الذي يميز هذا الملاذ الطبيعي. وسواء كنتم تبحثون عن الاسترخاء أو قضاء وقت ممتع مع العائلة والأصدقاء، فإن “منتزه الأمير سلطان” يضمن لكم الاستمتاع بجمال الطبيعة الخضراء في أجواء هادئة ومريحة.

ويعد “جبل منعاء” فرصة للهروب من صخب وضجيج الحياة اليومية والاسترخاء في أجواء يعمها الهدوء والسكينة، وبفضل تشكيلاته الصخرية الفريدة ومناظره البرية الخلابة، يعد الوجهة المفضلة للاسترخاء والتأمل في جمال الطبيعة.

وتلاقي السياحة في عسير إقبالا منقطع النظير كونها واحدة من أجمل وأغنى الوجهات الثقافية والطبيعية في العالم، وكانت الهيئة السعودية للسياحة قد أعلنت مؤخرًا عن إطلاق برنامج “صيف السعودية 2024” تحت شعار “تراها” ويمتد حتى نهاية سبتمبر 2024، حيث يقدم البرنامج عسير ضمن سبع وجهات سياحية مميزة تضم في مجملها أكثر من 550 تجربة سياحية متنوعة وما يزيد عن 150 عرض خاص للزوار للاستمتاع بجمال الوجهات السعودية المختلفة وتنوع معالمها.

يذكر أن زيارة المملكة أصبحت أكثر يسرّا وسهولة من أي وقت مضى؛ حيث توفر عددًا من التأشيرات التي تتيح حضور الفعاليات، والزيارة، والسياحة في جميع أنحاء المملكة؛ مثل تأشيرة السياحة، وتأشيرة المرور، وتأشيرة الأهل والأصدقاء، مع تمكين مواطني 66 دولة من إصدار التأشيرة الإلكترونية أو عند الوصول، بالإضافة للمقيمين بالولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودول الاتحاد الأوروبي، وحاملي تأشيرات الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والشنغن، والمقيمين بدول مجلس التعاون الخليجي، الذين يسمح لهم بالدخول المتعدد والإقامة لفترة تصل إلى 90 يومًا خلال السنة.

وبإمكان الراغبين في القدوم إلى المملكة، زيارة الموقع الإلكتروني لمنصة “روح السعودية” https://www.visitsaudi.com/ar، للتعرف على التأشيرات المتاحة والأنشطة السياحية في الوجهات المختلفة في السعودية.