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الصحة: نسبة تحصينات حجاج الداخل بلغت 99%

صحيفة البلادaccess_time8 / ذو الحجة / 1445 هـ      14 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

مكة المكرمة : البلاد

 أعلنت وزارة الصحة أن نسبة حجاج الداخل الذين تلقوا التحصينات اللازمة في موسم حج هذا العام 1445هـ بلغت 99%، فيما تم إلغاء تصاريح 150 حاجًا من قبل الجهات المختصة لعدم استكمال التحصينات المطلوبة.

 وبينت الصحة أن صحة وسلامة ضيوف الرحمن أولوية حتى يتمكن الحجاج من أداء مناسكهم بصحة وطمأنينة، ولضمان وقايتهم من الأمراض المعدية والحفاظ على الصحة العامة في المشاعر المقدسة.

 وكانت الصحة قد دعت في وقت سابق الراغبين في أداء الحج من داخل المملكة إلى الحرص على استكمال جرعات التطعيمات قبل الحج بفترة كافية مع توثيقها في تطبيق “صحتي”.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

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