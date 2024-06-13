ميلان يعين باولو فونيسكا مدربًا للفريق

أعلن ميلان -وصيف الكالتشيو- تعيين البرتغالي باولو فونيسكا مدربًا للفريق الأول- حسب بيان رسمي صادر الخميس- ليخلف سلفه الإيطالي ستيفانو بيولي.



وأمضى فونيسكا البالغ 51 عامًا، عقدًا يربطه بالروسونيري لمدة 3 مواسم، حيث يخوض ثاني تجاربه التدريبية في إيطاليا بعد الإشراف على روما عام 2021.



سبق وأن أشرف المدرب الذي ينتهج كرة قدم استحواذية هجومية بالرسم 4-2-3-1، على أندية أوروبية رائدة أمثال روما وبورتو وليل وشاختار دونتسك.



حصد فونيسكا 9 ألقاب في مسيرته، أبرزها 3 مرات بطل الدوري الأوكراني مع شاختار، وكأس البرتغال مع براغا 2016، وكأس السوبر البرتغالي مع بورتو 2014.