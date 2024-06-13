الرياضة

ميلان يعين باولو فونيسكا مدربًا للفريق

محمد ابو الوفاaccess_time7 / ذو الحجة / 1445 هـ      13 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
ميلان يعين باولو فونيسكا مدربًا للفريق

أعلن ميلان -وصيف الكالتشيو- تعيين البرتغالي باولو فونيسكا مدربًا للفريق الأول- حسب بيان رسمي صادر الخميس- ليخلف سلفه الإيطالي ستيفانو بيولي.


وأمضى فونيسكا البالغ 51 عامًا، عقدًا يربطه بالروسونيري لمدة 3 مواسم، حيث يخوض ثاني تجاربه التدريبية في إيطاليا بعد الإشراف على روما عام 2021.


سبق وأن أشرف المدرب الذي ينتهج كرة قدم استحواذية هجومية بالرسم 4-2-3-1، على أندية أوروبية رائدة أمثال روما وبورتو وليل وشاختار دونتسك.


حصد فونيسكا 9 ألقاب في مسيرته، أبرزها 3 مرات بطل الدوري الأوكراني مع شاختار، وكأس البرتغال مع براغا 2016، وكأس السوبر البرتغالي مع بورتو 2014.

 

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