الذكاء الاصطناعي يوسع نطاق خدمات الدفاع المدني بالمشاعر المقدسة

مكة المكرمة : البلاد

أطلقت المديرية العامة للدفاع المدني خلال موسم حج العام الحالي 1445هـ ، العديد من الخدمات النوعية عبر الذكاء الاصطناعي والتقنيات المتوافرة بمركز القيادة والتحكم التابع للمديرية بمشعر منى.

وتضمنت الخدمات التي تقدمها المديرية ضمن جهود مختلف الجهات الأمنية العاملة في موسم الحج، وذلك عبر توظيف للتقنيات الحديثة والذكاء الاصطناعي، منها خدمة المنصة الذكية التي تستخدم كاميرات مراقبة الذكية بالمشاعر المقدسة لتحليل وكشف المخاطر والتعامل معها ومنها اكتشاف الدخان والحريق والحالات الطارئة والتنبؤ بالمخاطر؛ مما يرفع سرعة الاستجابة لفرق الدفاع المدني والتدخل الفوري وتقديم المساعدة اللازمة.

وتشمل الخدمات التقنية تراخيص شركات إسكان الحجاج، التي تسهل على مفتشي السلامة بالمديرية العامة التحقق من تراخيص الشركات عبر قراءة الـ QR Code المثبت على مداخل المخيمات بواسطة الكاميرات المثبتة في الدوريات الذكية وعرض بيانات التراخيص على الجهاز المحمول بالدورية.

كما استفاد المركز من تقنية التوأمة الرقمية التي تعتمد على التكامل مع البوابة الجيومكانية للدفاع المدني بالحج من خلال بناء خريطة تفاعلية للمشاعر المقدسة لتوزيع القوى البشرية وتحديد النطاق الإشرافي لكل وحدة ميدانية، وتشمل نظام التدريب وتحديد الأماكن الخطرة والعمل على تلافي المخاطر.