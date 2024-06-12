نيوم تدعم استوديو ألعاب سعودي وتنشر أعماله على مستوى العالم

نيوم : البلاد

أعلن قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم، اليوم، عن توقيع اتفاقية نشر رائدة بين “استديوهات فاهي” السعودية، ومطور وناشر ألعاب الفيديو العالمي الشهير “كوالي Kwalee”، وذلك بدعمٍ من مسرّعة الأعمال “ليفل أب Level Up” إحدى المبادرات الرئيسية التابعة لنيوم.

وتمثل هذه الاتفاقية الاستثنائية، التي تهدف إلى نشر أعمال وألعاب “استديوهات فاهي” في الأسواق العالمية ودعم نجاحها التجاري، مرحلة جديدة في قطاع الألعاب السعودي كونها تسلط الضوء على إمكاناته على الصعيد العالمي، في وقتٍ يقود فيه قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم مبادرات عدة لتسريع وتطوير قطاع الألعاب، كجزءٍ من خطة نيوم الإستراتيجية لترسيخ مكانتها كمركز إقليمي لصناعة المحتوى في مجالات الألعاب والأفلام والتلفزيون والنشر الرقمي.

وقامت نيوم لصناعات الإعلامية بدعم اتفاقية النشر بين “استوديوهات فاهي” والناشر العالمي “كوالي”. كما ستمكن هذا الاتفاقية كوالي من نشر ألعاب الفيديو “استوديوهات فاهي ” للجمهور العالمي.

وامتدادا لهذه الاتفاقية، انضمت دفعة ثانية من مطوري الألعاب إلى برنامج مسرّعة “ليفل أب” في نيوم، وهو ما يتيح فرصاً متميزة للجيل الحالي والقادم من مطوري الألعاب في المنطقة. وقد صُمم البرنامج الذي يستمر لمدة 12 شهراً بالتعاون مع “ديجي بن DigiPen”، وهو معهد تعليمي رائد متخصص في تقنيات ألعاب الفيديو وتطويرها، لتمكين ورعاية الشركات السعودية الناشئة المبتكرة في مجال الألعاب، من خلال توفير كل الإمكانيات اللازمة والتوجيه الشخصي والتمويل.

وكانت مسرّعة “ليفل أب” اختارت 4 شركات ناشئة في قطاع الألعاب من بين مجموعةٍ من المتقدمين للدفعة الأولى من المطورين الذين انضموا إليها في عام 2023، وكانت 75% من هذه الشركات بقيادة نساء؛ وفي هذا العام من 2024، تمت زيادة الطاقة الاستيعابية للمسرعة إلى الضعف، حيث تم قبول 16 استديو مبدئياً، ثم تم اختيار ما بين 6 إلى 8 منها بعد اختبار داخلي لتقييم مشاريعهم.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “استديوهات فاهي”، هاني هاشم: “يسعدنا العمل مع شركة كوالي لتطوير ألعابٍ عالمية هنا في السعودية، بدعم من مسرّعة (نيوم ليفل أب) التي حققت لنا هذا الطموح، حيث تمكنا حتى الآن من وضع أهدافٍ عالية ورسم المسارٍات المناسبة للوصول إلى المستهدفات الرئيسية “.

من جهته، أعرب مدير العمليات في شركة كوالي، جيسون فالكوس، عن سعادته بالانضمام إلى هذه المرحلة المحورية لقطاع صناعة الألعاب في السعودية، قائلاً: “إنَّ الشراكة مع (استديوهات فاهي)، التي تضم مجموعة من الموهوبين الذين يطورون ألعاباً جديدة وشيقة، تمثل خطوة مهمة للغاية، ونحن في (كوالي) سندعم (استديوهات فاهي) من خلال خبرتنا التي تصل لأكثر من عقدٍ في تطوير ألعاب الجوال، بالإضافة إلى المهارات المتنوعة لفريقنا الكبير من صانعي الألعاب ذوي الخبرة الواسعة”، مضيفاً: “سيسمح دعم مسرّعة (نيوم ليفل أب) لهذه الشراكة بتحقيق النمو والازدهار، انطلاقا من خبرتها المتميزة في دعم الشركات الناشئة في مجال الألعاب الفيديو، وبفضل مكانتها المرموقة عالمياً”.

وقال المدير العام لقطاع الصناعات الإعلامية في نيوم، واين بورغ: “يستثمر قطاعنا بشكلٍ كبير في صناعة الألعاب في المملكة العربية السعودية، الذي يشهد نمواً سريعاً كما في المنطقة ككل، مما يضع نيوم في قلب هذه الرحلة التحويلية. ويمتد التزامنا إلى تمكين الشركات الناشئة عبر تزويدها بالتوجية والموارد الحيوية، وهو أمر ضروري لنجاحها”، مضيفاً: “تمثل اتفاقية النشر مع )استديوهات فاهي( علامةً فارقة في برنامج مسرّعة الأعمال الخاص بنا، حيث تسلط الضوء على المستوى المرموق للشركات الناشئة التي يرعاها البرنامج. ونحن نؤمن بأنَّ هذه المبادرة بمثابة ركيزةٍ أساسية لتنمية منظومةٍ متكاملة للألعاب داخل نيوم. ومن خلال جذب الشركات الناشئة، فإنَّنا لا نعمل على توفير فرص العمل وجذب أفضل المواهب إلى نيوم فحسب، بل أيضاً نعمل كمحفزٍ ودافع للابتكار في مجال الألعاب في جميع أنحاء المنطقة”.

بدوره، قال نائب الرئيس التنفيذي الأول لمعهد “ديجي بن”، ريموند يان: “نحن في (ديجي بن) فخورون بأن نشارك قطاع الصناعات الإعلامية في نيوم رؤيته الخاصة بمسرعة (ليفل أب)، إنَّ خبرتنا الممتدة لثلاثة عقود في تطوير المنظومات العالمية للألعاب تنسجم بشكل كبير مع الإمكانات الفريدة التي نراها في المملكة العربية السعودية. وتوفر هذه الشراكة الناجحة مع نيوم الوقت اللازم للاستديوهات لتكون أكثر نضجاً وابتكاراً”، مضيفاً: “مع التوجيه المحدد لتحقيق الأهداف وتلبية الاحتياجات الخاصة بكل استديو، فإنَّنا نتجنب اتّباع نهج أحادي مع جميع الاستديوهات، ما يضمن رحلة تطوير أكثر تنوعاً وفعالية، ويؤكد هذا الالتزام بالتميز والدعم الموسع على رؤيتنا المشتركة لتعزيز منظومةٍ حيوية نابضة بالحياة للألعاب في المملكة وخارجها”.

كجزء من هذه الشراكة مع “استديوهات فاهي” واستراتيجيتها واسعة النطاق، تتوسع شركة كوالي بشكل سريع في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وتخطط لتقديم نسخة باللغة العربية من منصة النشر Hitseeker الخاصة بها.

وكما يمكن للمطورين تعلم مهارات متنوعة، اختبار نماذجهم الأولية، وإطلاق ألعاب ناجحة!

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