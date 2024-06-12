هل يشارك محمد صلاح في أولمبياد باريس 2024؟

أكدت وسائل إعلام الأربعاء، أن نجم ليفربول الإنجليزي، محمد صلاح، قد وافق على المشاركة مع منتخب مصر في أولمبياد باريس 2024 الصيفية.



يلعب منتخب مصر في منافسات كرة القدم بأولمبياد باريس 2024، خلال المجموعة الثالثة مع منتخبات إسبانيا وأوزبكستان وجزر الدومينيكان.



وقد أوضح المدرب البرازيلي لمنتخب مصر الأولمبي، روجير ميكالي أنه وضع صلاح ضمن قائمته بالفعل، وينتظر الرد الرسمي من جانب فريق ليفربول.



وحسب مصادر إعلامية، فإن ليفربول سيتجه للموافقة على خوض صلاح الأولمبياد مع مصر، بالنظر إلى أن النادي وافق بالفعل على انضمام لاعب الوسط واتارا إندو إلى المنتخب الياباني، الذي سيشارك في المجموعة الرابعة إلى جانب مالي وباراغواي ومنتخب آخر.

جدير بالذكر أنه يحق لكل منتخب مشارك في الأولمبياد، توجيه الدعوة إلى 3 لاعبين فوق عمر 23 عامًا، وسيعول منتخب مصر على خدمات صلاح (32 عامًا) الذي سيخوض منافسات كرة القدم الأولمبية للمرة الثانية في مسيرته الكروية بعد أولمبياد لندن 2012.