تقديم أسطوري منتظر لمبابي في البرنابيو

من المتوقع أن يكون تقديم النجم الفرنسي كيليان مبابي كلاعب لريال مدريد في ملعب سانتياغو برنابيو، هو الأضخم في تاريخ كرة القدم.



ريال مدريد تعاقد رسميًا مع مبابي قادمًا من باريس سان جيرمان، بعقد إلى صيف 2029، وسيقدمه إلى الجماهير في البرنابيو شهر يوليو المقبل.



وفقًا لمنصة ريليفو الإسبانية، فإن ريال مدريد سيقدم مبابي للجماهير يوم 16 يوليو المقبل، بعد يومين من انتهاء كأس أمم أوروبا 2024 بألمانيا.



وحسب المصدر سيكون تقديم مبابي هو الأضخم في التاريخ بعدد يفوق 90 ألف مشجع في مدرجات ملعب البرنابيو، ليتجاوز الرقم القياسي السابق المسجل باسم البرتغالي كريستيانو رونالدو مع ريال مدريد عام 2009، و الرقم الثالث المسجل باسم الأرجنتيني دييغو مارادونا مع نابولي الإيطالي عام 1984 أمام 80 ألف مشجع.