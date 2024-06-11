الشركة السعودية للكهرباء تعلن تفاصيل استثماراتها ومشاريعها لموسم حج 1445هـ

منى : البلاد

أعلنت الشركة السعودية للكهرباء عن تنفيذ عددٍ من المشاريع الحيوية وضخ استثمارات كبيرة في مكة المكرمة والمدينة المنورة والمشاعر المقدسة استعدادًا لموسم حج 1445 هـ؛ بهدف تحسين وتعزيز البنية التحتية لشبكات الكهرباء وضمان مواصلة توفير خدمة كهربائية مستقرة وموثوقة للحجاج والمقيمين، بشكل يسهم في تحسين جودة الخدمة الكهربائية التي تعد عنصرًا أساسيًا في ضمان راحة الحجاج خلال تأديتهم لمناسك الحج.

وتشمل قائمة المشاريع التي عملت على تنفيذها السعودية للكهرباء لحج هذا العام، مشروع أتمتة شبكات التوزيع بالمشاعر المقدسة لربط المحطات الذكية بشبكة الألياف الضوئية، الذي بلغت التكلفة الإجمالية لتنفيذه 200 مليون ريال، شمل أعمال التهيئة والحفر بمسافة 335 كم، بالإضافة إلى إغلاق الخرسانة بمسافة 312 كم ، فيما تجاوز عدد المحطات المربوطة بالألياف الضوئية أكثر من 2400 محطة، مما يسهم في رفع كفاءة واستدامة الشبكة الكهربائية في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية وتقليل زمن الاستجابة في الحالات الطارئة ليصل إلى جزء من الثانية، لتقديم تجربة متميزة للحجاج والجهات المعنية وكافة المشتركين والمستفيدين.

ومن ضمن المشاريع الأخرى المهمة، مشروع توسيع الشبكات الكهربائية وتعزيز المحطات القائمة وربط المحطات المتنقلة بالشبكات الحالي، إضافة إلى مشروع إنشاء قنطرة لربط شبكة النقل الهوائية بالشبكة الأرضية بتكلفة تتجاوز 2 مليون ريال، الذي تم تشغيله في الأول من مايو 2024؛ إذ يهدف إلى ربط المحطة المتنقلة جهد 380 ك.ف. بالشبكة لتعزيز استقرار الشبكة الكهربائية في المنطقة، مما يضمن توصيل الطاقة بكفاءة عالية للمواقع الحساسة في المشاعر المقدسة.

كما قامت الشركة بربط المحطات المتنقلة جهد 110 ك.ف. بتكلفة 60 مليون ريال، حيث تم تشغيل هذا المشروع في 31 مايو 2024. يمتد المشروع على شبكة يزيد طولها عن 4 كم مع قدرة إجمالية للمحطات تصل إلى 147 م.ف.أ، مما يسهم في تحسين توزيع الطاقة الكهربائية وتلبية الاحتياجات المتزايدة خلال موسم الحج، وهذا سيساعد في تفادي الانقطاعات الكهربائية التي قد تؤثر على راحة الحجاج وسلامتهم.

وتشمل الاستثمارات مشاريع توصيلات المشتركين بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بتكلفة تتجاوز 166 مليون ريال، فيما تتجاوز تكاليف مشاريع تعزيز الجهد المتوسط والمنخفض 36 مليون ريال، ومشاريع إحلال الشبكات واتمتة محطات توزيع بالمنطقة المركزية بمكة المكرمة والمشاعر المقدسة بلغت تكلفتها 46 مليون ريال، علاوة على ذلك نفذت الشركة مشروع توصيلات المشتركين بمناطق إسكان الحجاج، الذي تزيد تكلفته عن 6 ملايين ريال، بالإضافة إلى عددٍ من مشاريع التوزيع النوعية التي من شأنها أن تسهم في تحسين توزيع الكهرباء مما يعزز من استقرار الخدمة الكهربائية ويضمن تلبية احتياجات الحجاج بشكل فعال.

وعلى صعيد تطوير المرافق في المشاعر المقدسة، فقد تم إنشاء 22 مركز انطلاق بعرفات بتكلفة إجمالية تبلغ أكثر من 25 مليون ريال، و6 مراكز انطلاق بمِنى ومزدلفة بتكلفة تتجاوز 9 ملايين ريال، وذلك لضمان سرعة استجابة الفرق الفنية للبلاغات والتعامل معها وفق أعلى درجات الكفاءة والموثوقية، بالإضافة إلى إنشاء مبنى مجاور لمركز العمليات والتحكم بتكلفة تزيد عن 18 مليون ريال، و8 مبانٍ لسكن المرابطين بمحطات التحويل بتكلفة تتعدى 8 ملايين ريال.

وفي المدينة المنورة، تشمل المشاريع تعزيز شبكات الجهد المتوسط بالمنطقة المركزية بتكلفة 14 مليون ريال، حيث تمتد الشبكات على مسافة 22 كم وتشمل 3 محطات، كما تم تعزيز شبكات الجهد المنخفض في المنطقة المركزية بتكلفة 21 مليون ريال، مما أضاف 35 كم من الشبكات الجديدة بقدرة إجمالية تصل إلى 56 م.ف.أ. في 20 محطة، هذه المشاريع ستسهم في تحسين البنية التحتية الكهربائية وتوفير خدمة موثوقة للمقيمين والزوار في المدينة المنورة.

تأتي هذه المشاريع كجزء من الجهود الوطنية المستمرة للشركة السعودية للكهرباء لتطوير وتحسين البنية التحتية للكهرباء في المشاعر المقدسة، التي تشهد كثافة عالية خلال موسم الحج، بهدف توفير خدمات كهربائية مستدامة وفعالة لضمان راحة وسلامة الحجاج والزوار وإثراء تجربتهم.