64.2 مليار أصول شركات التمويل

البلاد – الرياض

أظهر تقرير البنك المركزي السعودي، نمو إجمالي أصول قطاع شركات التمويل بنسبة 13 % ليصل إلى 64.2 مليار ريال، وارتفاع إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 12 % ليصل إلى 84.7 مليار ريال، كما شهد إجمالي أصول قطاع إعادة التمويل العقاري ارتفاعًا بنسبة 48 % ليصل إلى 31 مليار ريال.

وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 77 %، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 20 %، وقطاع الشركات 3 %، وتجاوز عدد العاملين في قطاع شركات التمويل 6,000 موظف وموظفة؛ منهم 86 % سعوديون بنهاية عام 2023م.