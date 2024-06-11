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64.2 مليار أصول شركات التمويل

صحيفة البلادaccess_time5 / ذو الحجة / 1445 هـ      11 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

البلاد – الرياض

أظهر تقرير البنك المركزي السعودي، نمو إجمالي أصول قطاع شركات التمويل بنسبة 13 % ليصل إلى 64.2 مليار ريال، وارتفاع إجمالي المحفظة التمويلية بنسبة 12 % ليصل إلى 84.7 مليار ريال، كما شهد إجمالي أصول قطاع إعادة التمويل العقاري ارتفاعًا بنسبة 48 % ليصل إلى 31 مليار ريال.

وشكلت التمويلات الممنوحة لقطاع الأفراد الجزء الأكبر من إجمالي صافي المحفظة التمويلية بنسبة 77 %، فيما بلغت التمويلات الممنوحة لقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر نسبة 20 %، وقطاع الشركات 3 %، وتجاوز عدد العاملين في قطاع شركات التمويل 6,000 موظف وموظفة؛ منهم 86 % سعوديون بنهاية عام 2023م.

صحيفة البلاد

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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