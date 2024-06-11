الرياضة

يورو 2024 | ليفاندوفسكي يغيب عن انطلاقة بولندا

محمد ابو الوفاaccess_time5 / ذو الحجة / 1445 هـ      11 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق
يورو 2024 | ليفاندوفسكي يغيب عن انطلاقة بولندا

تأكد غياب قائد بولندا وهداف برشلونة، روبرت ليفاندوفسكي، عن المباراة الافتتاحية لمنتخب بلاده في كأس أمم أوروبا 2024 الأحد المقبل بسبب الإصابة.


وتعرض ليفاندوفسكي إلى إصابة مفاجئة في الهزيمة وديًا أمام تركيا (1-2) أمس الاثنين، في آخر استعدادات المنتخبين لخوض النهائيات الأوروبية.


ينشط منتخب بولندا في المجموعة الرابعة في يورو 2024 مع كل من فرنسا -بطلة 2016- وهولندا والنمسا، ويفتتح مبارياته بملاقاة هولندا الأحد.


من المرجح أن يخوض ليفاندوفسكي أولى مبارياته في يورو 2024 بداية من الجولة الثانية حينما يواجه النمسا يوم الجمعة الموافق 21 يونيو.

 

m.abo.elwafa

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