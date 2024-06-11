هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة تطلق حملة “هنا عيدكم”

البلاد ــ المدينة المنورة

أطلقت هيئة تطوير منطقة المدينة المنورة بالتعـاون مع الهيئة السعودية للسياحة، حملة “هنا عيدكم” التي تهدف إلى تشجيع الزوار والعائلات من مختلف مناطق المملكة على قضاء إجــازة عيد الأضحى المبارك في المدينة المنورة، وذلك بدعم ومشاركة الشركاء في القطاع الخاص.

وتقدّم الحملة خدمات وخصومات مميزة على العروض التجارية المقدمة من شركات الطيران ووحدات الضيافة والفنادق وخدمات تأجير السيارات خلال فترة إجازة العيد، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الخيارات السياحية والترفيهية المميزة والخصومات على المتاحف التاريخية والمزارع الريفية وخدمات الباص السياحي، إلى جانب العديد من الخيارات المتنوعة التي تستعرضها منصة “روح المدينة” عبر صفحة العروض والموقع الإلكتروني لمنصة “روح السعودية”.

وتهدف هيئة تطوير المنطقة من خلال الحملة إلى الإسهام في إثراء تجربة زوار المدينة المنورة، وتحفيز القطاع السياحي بما يدعم الحراك التنموي والاقتصادي الذي تشهده المنطقة بما ينسجم مع مستهدفات السعودية 2030، وذلك عبر تطوير التجارب والمنتجات السياحية المميزة بالتعاون مع الشـركاء في القطاعين العام والخاص، فضلاً عن بناء هوية مميزة للمدينة المنورة، بوصفها وجهة سياحية وثقافية جاذبة تمكّن الزوار من الاستكشاف والتعرّف على المكونات التاريخية والثقافية والحضارية.

وكانت الهيئة قد نجحت في عقد مجموعة من الـشراكات مع القطاع الخاص لتقديم خيارات متنوعة لزوار المدينة المنورة عبر حملة “هنا عيدكم” شملت خصومات تصل إلى 50% لرحلات قطار الحرمين السـريع، بالإضافة إلى خصومات في تطبيق “المسافر” و”المطار” بنسبة تتجاوز 25%، إلى جانب شركة “جاذر إن” بخصم يصل إلى 500 ريال، وشركات “حول السعودية” و”مبيت الحجاز” و”وسام البراء” لتنظيم الرحلات السياحية و”وجهة الأفق” للترفيه وشركة “كريم” وشركة “لومي” لتأجير السيارات و”رفاهية المستقبل” لتنظيم الرحلات السياحية.

يُذكر أن حملة “هنا عيدكم” تأتي ضمن مبادرات منصة “روح المدينة” التي دشنّها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، رئيس مجلس هيئة تطوير المنطقة، منتصف فبراير الماضي، لتكون المنصة وتطبيقاتها المتعددة عبر منصات التواصل الاجتماعي المرجع الأساسي للأنشطة والفعاليات والبرامج السياحية والترفيهية، وتقدّم للمستخدمين بلغات متعددة وبطريقة جاذبة ومبتكرة لتكون الرفيق الرقمي الموثوق لزوّار المدينة المنورة.