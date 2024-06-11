نائب أمير مكة اطلع على المشاريع وخطط التشغيل.. المشاعر المقدسة.. جاهزية عالية لاستقبال ضيوف الرحمن

البلاد – مكة المكرمة

تفقد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن مشعل بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، عددًا من المواقع في المشاعر المقدسة؛ للتأكد من جاهزيتها لاستقبال ضيوف الرحمن خلال موسم حج 1445هـ، يرافقه معالي مدير الأمن العام الفريق محمد البسامي، وعدد من أصحاب المعالي والقيادات العاملة في الحج.

وذكرت “واس” أن سموه بدأ زيارته بالوقوف على جاهزية قطار المشاعر لنقل ضيوف الرحمن بين المشاعر المقدسة خلال موسم الحج الحالي، وتستهدف خطة حج هذا العام نقل أكثر من مليوني راكب من خلال أكثر من 2000 رحلة خلال أيام التشغيل الفعلي (7 أيام)، ابتداءً من اليوم السابع من شهر ذي الحجة.

واستقل سموه قطار المشاعر من مركز التشغيل والتحكم إلى محطة (عرفات 1)، واطلع على جاهزية المحطة لاستقبال ضيوف الرحمن والخدمات المقدمة بها.

واستمع سموه لشرح عن دور قوات أمن المنشآت في محطات قطار المشاعر، وجهودها في تنظيم حركة المشاة وإدارة الحشود في المحطات، كما تتم متابعة حركة المشاة من خلال غرفة التحكم لضمان سلامة الحجاج الداخلين لمحطات قطار المشاعر.

وزار سموه مستشفى شرق عرفات، واطّلع على سير العمل في عددٍ من أقسام المستشفى (الطوارئ، وغرف العزل، والعيادات، والعناية المركزة، والعمليات، وضربات الحرارة) ويبلغ إجمالي سعته السريرية 405 أسرة. كما زار سموه مشروع مخيمات عرفات المطورة ذات الدورين، الذي تم تنفيذه من قبل شركة مطوفي حجاج الدول الأفريقية غير العربية.

مسارات ومستشفيات

ووقف سموه على المرحلة الأولى لمشروع (المسار) بمشعر مزدلفة، الواقع على مساحة 70 ألف م2، وتصل طاقته الاستيعابية إلى 60 ألف حاج، فيما تبلغ المساحات الخضراء 10 آلاف م2، ويتميز المشروع بتخفيف درجة حرارة أرضيات المشاة، وتبريد المناخ، وأنسنة منطقة مسجد المشعر الحرام، وتحسين المشهد البصري، كما يضم المشروع مسارات مشاة مهيأة لكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، ومسار عربات القولف، ومناطق خدمات، وأكشاكًا تجارية.

بعد ذلك زار نائب أمير منطقة مكة المستشفى الميداني المتنقل بمزدلفة التابع لوزارة الدفاع الذي يحوي 50 سريرًا، واستمع سموه لشرح عن جاهزية المستشفيات الميدانية التابعة لوزارة الدفاع في المشاعر المقدسة خلال موسم الحج الحالي، ويبلغ إجمالي سعة المستشفيات والمراكز السريرية 688 سريرًا.

وفي ختام الجولة، رأس الأمير سعود بن مشعل اجتماعًا، بحضور معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله السواحة، ومعالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، وعدد من قيادات منظومة الاقتصاد الرقمي، واطلع سموه على استعدادات المنظومة لموسم حج هذا العام، ونمو مؤشرات قطاع الاتصالات والتقنية، وجاهزية جميع الخطط ومتانة الشبكات في المشاعر المقدسة بالتكامل مع جهات القطاع العام والخاص واللجان المشرفة على موسم الحج.