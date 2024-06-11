الرياضة الرياض تستضيف نهائيات “الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية 2024”

الرياض- هاني البشر مع اقتراب موعد نهائيات “الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية 2024” التي يستضيفها الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية، يستعد عشّاق الرياضات الإلكترونية في السعودية والمنطقة لمواكبة مشهد جديد من المنافسات المحتدمة في مقر الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية بالعاصمة الرياض. وستقام النهائيات في الفترة من 27 إلى 28 يونيو في الرياض، حيث سيتنافس المتأهلون للفوز ببطولتي روكيت ليج – Rocket League، واللعبة الشهيرة عالمياً تيكن 8 – TEKKEN 8، والحصول على إحدى الجوائز من الإجمالي البالغ 150 ألف دولار أمريكي. وتعد بطولة الدوري الخليجي المسابقة الأحدث في عالم الرياضات الإلكترونية بمنطقة الشرق الأوسط، حيث يتنافس فيها نخبة المحترفين وأبرز الأندية من ست دول عبر سلسلة من المواجهات الحماسية. وكانت النسخة الأولى من الدوري قد انطلقت الشهر الماضي بتنظيم دور المجموعات، واستمرت من 12 إلى 21 مايو، حيث تواجه 12 فريقاً من البحرين والكويت وعمان وقطر والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في بطولة أقيمت بشكل افتراضي للعبة روكيت ليج – Rocket League، لعبة كرة قدم السيارات وإحدى أشهر الألعاب وأكثرها شعبية عبر العالم. وتعليقاً على هذا الموضوع، قال صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن سلطان آل سعود، رئيس الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية: “ننتظر انطلاق نهائيات الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية 2024 بفارغ الصبر، ونتشارك الحماس مع عشاق الرياضات الإلكترونية من جميع أنحاء المنطقة تجاه هذا الحدث الاحترافي الذي سينطلق في الرياض. شغف دول مجلس التعاون الخليجي بالرياضات الإلكترونية لا مثيل له، وهذا ما سيضفي على الدوري الخليجي للرياضات الإلكترونية المزيد من المنافسة والإثارة. استضافتنا لهذه النهائيات وللمواهب المحترفة والمتميّزة من المنطقة هو تأكيد على التزامنا بتطوير قطاع الرياضات الإلكترونية ودعم المواهب وتنظيم أقوى الأحداث والبطولات في هذا المجال”. وبعد تصدرهم المجموعتين “أ” و “ب “على التوالي في دوري المجموعات، تأهل إلى النهائيات كل من فريق Xenon Esports ممثلاً عن دولة الكويت، والمنتخب الوطني “ب” ممثلاً عن سلطة عمان. ويشارك في تصفيات المجموعة “أ” من الدوري كل من منتخب البحرين الوطني، بالإضافة إلى مشاركة Unity Esports من الكويت وKHK Esports من البحرين الذين تأهلوا ضمن تصفيات المجموعة “ب”. وسيمثّل المملكة العربية السعودية الناديان الغنيان عن التعريف، Twisted Minds وTeam Falcons.