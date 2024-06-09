وزير الاتصالات يجتمع بقيادات وطلاب جامعة الملك عبدالعزيز

جدة : البلاد

زار معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات المهندس عبدالله بن عامر السواحة اليوم، جامعة الملك عبدالعزيز, يرافقه معالي محافظ هيئة الاتصالات والفضاء والتقنية الدكتور محمد التميمي، والمشرف العام لهيئة تنمية البحث والتطوير والابتكار الدكتور محمد العتيبي وقيادات الوزارة, وذلك بمركز الملك فيصل للمؤتمرات بالجامعة.

واطلع معاليه خلال جولته مع رئيس الجامعة الدكتور طريف بن يوسف الأعمى، والوفد المرافق وقيادات الوزارة, على مشاريع طلاب وطالبات الجامعة بمجالات متنوعة في علوم الحاسب والهندسة والتقنية والبيئة والعلوم والفضاء لنخبة من الطلاب الذين حصلوا على جوائز عالمية ومحلية.

عقب ذلك، عقد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات لقاء مفتوحاً بطلاب وطالبات جامعة الملك عبدالعزيز، مشيداً بدورهم المستقبلي في نمو الاقتصاد الرقمي والبحث والابتكار لتعزيز مكانة المملكة الريادية وبناء قدرات وطنية تنافس عالمياً.