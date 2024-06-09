في ختام بطولة العالم للبلياردو.. د الشمري: دعم القيادة جعل المملكة واجهة عالمية لاستضافة الأحداث الرياضية

الرياض- البلاد

بارك رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر الدكتور ناصر الشمري نجاح بطولة العالم للبلياردو (9كرات) التي استضافتها المملكة لأول مرة بجدة، في الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية، وذلك بتنظيم من الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر، وإشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع الجولة العالمية للبلياردو (9كرات).

وقال رئيس الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر :” نحظى ولله الحمد بدعم ومتابعة كبيرة من سمو سيدي ولي العهد للقطاع الرياضي، واهتمام وتوجيه من قبل سمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الاولمبية الأمير عبدالعزيز بن تركي وسمو نائبه الامير فهد بن جلوي، واصبحت المملكة العربية السعودية واجهة ومحطة مهمة في الأحداث الرياضية.

ويأتي نجاح المملكة في تنظيم هذه البطولة، تجسيدًا لثقة العالم بالقدرات الكبيرة التي تمتلكها، من خلال تنظيم مختلف المحافل الرياضية خلال السنوات الماضية بإشراف مباشر من وزارة الرياضة، وفق مستهدفات رياضية شاملة، حملتها رؤية السعودية 2030 نحو بناء قطاع رياضي فعّال، والمساهمة في صناعة أجيال من اللاعبين الأبطال في مختلف الألعاب”.

وأضاف الدكتور الشمري:” أفضل لاعبي العالم شاركوا في هذه النسخة الرائعة، والمنافسة كانت قوية للغاية، وشكّلت هذه البطولة فرصة كبيرة للنجوم السعوديين في رياضة البلياردو للتنافس مع أفضل لاعبي العالم واكتسبوا خبرة كبيرة من خلال احتكاكهم بأمهر اللاعبين، مما يزيد من فرص تسجيلهم لنتائج أفضل في البطولات المقبلة”.

وقدم الدكتور ناصر شكره الى كل من ساهم في نجاح هذه البطولة، وفي مقدمتهم إدارة الفعاليات بوزارة الرياضة وشركة الماتش روم واعضاء ومنسوبو الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر.