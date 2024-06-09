الرياضة الاتحاد السعودي لكرة الطاولة يوقع مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأمريكي

الدمام-البلاد

وقع الاتحاد السعودي لكرة الطاولة برئاسة الدكتور عبدالله البار مذكرة تفاهم مع الاتحاد الأمريكي ممثلة بالسيدة فرجينيا سونج الرئيس التنفيذي في الاتحاد الأمريكي لكرة الطاولة، وعضو اللجنة الاولمبية للولايات المتحدة الأمريكية، لتعزيز وتطوير كرة الطاولة البارالمبية، في خطوة مهمة تمثل التزام كلا الاتحادين بالشمولية والتفوق الرياضي. وتعد هذه الشراكة الفريدة من نوعها بين الاتحادين السعودي والأمريكي خطوة مهمة في تعزيز ونمو ونجاح الرياضيين في كرة الطاولة البارالمبية، مع تبادل الاتحادين الخبرات والتطوير العام بينهما. وتشمل الاتفاقية مجموعة من الأهداف الرئيسية للشراكة، أبرزها تطوير وتنفيذ برامج تدريب مشتركة، وتطوير برامج شهادات للمدربين والمدربات، ودعم وتعزيز المشاركة الرياضية التنافسية في الفعاليات الدولية، وتعزيز الابتكار وتعزز فعالية البرنامج، بالإضافة إلى معالجة التحديات واستكشاف فرص جديدة لدى الرياضيين في كرة الطاولة البارالمبية. من ناحيته، أعرب الدكتور عبدالله البار رئيس الاتحاد السعودي لكرة الطاولة عن سعادته بإتمام الاتفاقية مع الاتحاد الأمريكي مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقية تأتي بعد التألق اللافت لكرة الطاولة السعودية البارالمبية، مؤكدًا أن الاتفاقية تشمل برامج التدريب المشتركة، والتبادل المنتظم للمعرفة، والتعامل مع القيادات من خلال عقد اجتماعات استراتيجية بإنتظام، مع مناقشة المبادرات المستقبلية لضمان التنسيق وتعزيز التعاون بين الاتحادين. من ناحيتها، أعربت السيدة فرجينا سونج الرئيس التنفيذي للاتحاد الأمريكي عن سعادتها بإتمام هذه الاتفاقية، مؤكدةً تحمسها الكبير للاتفاقية بين الاتحاد السعودي لكرة الطاولة والاتحاد الأمريكي، وأن هذا التعاون سيكرّس حتماً لتطوير وتعزيز كرة الطاولة البارالمبية ، مما يدل على انه أكثر من مجرد شراكة بين اتحادين رياضيين فحسب بل انه يمثل رؤية والتزاماً مشتركاً تجاه الشمولية والتميز والقوة التأثيرية للرياضة.