مدرب ألمانيا يختار حارسه الأساسي في يورو 2024

حسم مدرب منتخب ألمانيا، يوليان ناغلسمان، هوية حارس مرماه الأساسي في نهائيات كأس أمم أوروبا 2024 التي تنطلق بعد أيام في ألمانيا.



ينشط منتخب داي مانشافت بطبيعة الحال في المجموعة الأولى بصفته المستضيف، إلى جانب كل من اسكتلندا والمجر وسويسرا.



وفي مقابلة مع يومية كيكر الألمانية، حسم ناغلسمان هوية حارسه الأساسي بعد أن تضاربت التوقعات في وسائل الإعلام المحلية.



وقال ناغلسمان:” إن قائد بايرن ميونيخ، مانويل نوير، هو الحارس الأساسي في يورو 2024، ليس هناك أي جدال، نوير هو الحارس الأساسي وسيظل الحارس الأساسي، هذه المسألة ليست محل نقاش”.



وسيواصل نوير (38 عامًا) حراسته لمرمى منتخب ألمانيا؛ رغم أنه عائد حديثًا من إصابة، وقد زعمت تقارير أن حارس مرمى برشلونة الإسباني، مارك أندري تير شتيغن هو الأقرب للعب مع الماكينات في البطولة.