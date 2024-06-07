(400) مشروع في اختتام معرض (CODEX*24 ) لطالبات “جامعة الإمام”

الدمام : البلاد

اختتمت كلية التصاميم بجامعة الإمام عبدالرحمن بن فيصل أمس، معرضها السنوي (CODEX*24 ) والذي اشتمل ما يزيد على 400 مشروع من مختلف برامج الكلية الثلاثة: التصميم الداخلي، تصميم المطبوعات والوسائط المتعددة والتصميم الصناعي تنوعت ما بين مشاريع مبتكرة، ومستدامة، وتواصل وفن، وصاحب المعرض العديد من ورش العمل وحلقات النقاش طيلة فترة إقامته .

وثمّن معالي رئيس الجامعة الدكتور عبدالله الربيش، زيارة صاحبة السمو الأميرة عبير بنت فيصل بن تركي رئيس مجلس أمناء مجلس المنطقة الشرقية للمسؤولية الاجتماعية ( أبصر) للمعرض، والتي تأتي امتداداً لدعمها المستمر للطالبات في كافة كليات الجامعة، واطلاع سموها عن قرب على مشاريع وتصاميم الطالبات التي قدمت خلال أبام المعرض الثلاثة، تشجيعاً ومساندةً لهن ورفع لمعنوياتهن مما زادهن فخراً وتحفيزاً .

من جانبها أوضحت عميدة كلية التصاميم الدكتورة مي شكري، أن المعرض سلط الضوء على مشاريع الخريجات وهو الهدف الرئيسي من إقامته مواكبة لسوق العمل وعرض مشاريعهن على المختصين والمهتمين، حيث تقوم كل طالبة بعمل مشروع لكل فصل دراسي تتنوع المشاريع فيها حسب برامج الكلية؛ مستمدة أفكارها من الهوية الوطنية التي تتماشى مع رؤية المملكة ومواكبةً للمستجدات كاستضافة (مدينة الرياض) لأكسبو 2030 تم التوجه لتنفيذ بعض المشاريع كتصميم الأكسبو، فنادق وبوثات للعرض والمساهمة في مشاريع المنطقة الشرقية.

وأكدت حرص الجامعة على إظهار مخرجات جديرة بالتنفيذ مما يزرع في نفوس الطالبات الثقة والمزيد من العمل نحو الإبداع والتميز لخدمة الوطن الغالي وتأكيدا للرؤية الطموحة للمملكة 2030 .