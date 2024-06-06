الهيئة الملكية بينبع تحتفي بيوم البيئة العالمي 2024

ينبع : البلاد

نظمت الهيئة الملكية بينبع ممثلة بإدارة حماية البيئة أمس، عدداً من البرامج والفعاليات احتفاءً باليوم العالمي للبيئة، الذي يقام تحت شعار “أرضنا مستقبلنا”، بمشاركة الشركات الصناعية العاملة بمدينة ينبع الصناعية.

واستعرضت الفعاليات أهمية مبادرات التشجير والمحافظة على الغطاء النباتي التي تنفّذها الجهات المعنية للحفاظ على البيئة ومكوناتها الطبيعية، وتعزيز مساهمة الشركات الصناعية للوصول الى مستهدفات الحياد الكربوني، حيث يأتي ذلك سعياً من الهيئة للمحافظة على البيئة، وذلك من منطلق دورها الذي تضطلع به لغرس مفهوم المحافظة على البيئة، والحد من الملوثات البيئية، وتعزيزاً لجهودها لتحقيق الموازنة بين النمو الصناعي والمحافظة على البيئة.