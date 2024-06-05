“الرياض” تستضيف بطولة رابطة المقاتلين المحترفين (PFL) في سلسلتها الثانية

الرياض – محمد الجليحي

أعلنت رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، الجهة المنظمة للدوري الرياضي الأسرع نمواً والأكثر ابتكاراً في العالم، عن قائمة نزالات السلسلة الثانية من بطولة دول “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، التي ستقام يوم 12 يوليو 2024 في الصالات الخضراء في الرياض، عاصمة المملكة العربية السعودية، ويمكن الحصول على تذاكر الحدث عبر موقع Platinum List

تتضمن قائمة السلسلة الثانية من نزالات الموسم الأول لرابطة المقاتلين المحترفين (PFL) في دول مينا “الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”، مقاتلين من فئتي الوزن الخفيف والمتوسط، يتنافسون في نظام البلاي أوف الإقصائي المبتكر والحاصل على براءة الاختراع. وفي الحدث الرئيس لوزن المتوسط، يواجه جراح السيلاوي، المقاتل المخضرم وصاحب عدة ألقاب والمعروف بلقب “الأسد الأردني” (بسجل 19 فوزا – 6 تعادل – 0 خسارة)، العراقي بشار ثائر (بسجل 7 فوز – 2 تعادل – 0 خسارة).

سيتم بث نزالات الليلة الثانية لدول مينا في رابطة المقاتلين المحترفين (PFL)، في وقت الذروة على قناة إم بي سي أكشن؛ سيكون البث المباشر متاحاً للجماهير في جميع أنحاء المنطقة.

وبالإضافة إلى رابطة المقاتلين المحترفين في دول مينا، ستبث قناة إم بي سي أكشن موسم رابطة المقاتلين المحترفين العالمي، ورابطة المقاتلين المحترفين في أوروبا، وسلسلة أبطال بيلاتور، وفعاليات قسم القتال الفائق للدفاع مقابل المشاهدة في رابطة المقاتلين المحترفين.

وفي فئة الوزن الخفيف، يواجه اللبناني جوش توجو (بسجل 13 فوزا – 5 تعادلات – 0 خسارة) مع الإيراني محسن محمد صيفي (بسجل 4 فوز – 2 تعادل – 0 خسارة).

فيما ستعود السعودية هتان السيف، القادمة من المشاركة حديثاً في النسخة الأولى من دوري الفنون القتالية المختلطة (MMA) لرابطة المقاتلين المحترفين في وقت سابق من هذا الشهر، إلى القفص الذكي، لخوض نزال حماسي آخر في وزن الذرة للسيدات.

قال بيت موراي، الرئيس التنفيذي لرابطة المقاتلين المحترفين (PFL):” إن رابطة المقاتلين المحترفين متحمسة للعودة إلى الرياض من أجل النسخة الثانية من بطولة دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما تعمل رابطة المقاتلين المحترفين جنباً إلى جنب مع الشركاء الرائعين، في سرج للإستثمارات، ونحن أكثر سعادة الآن لمشاهدة الرؤية المشتركة بيننا تتحقق على أرض الواقع، لقد سلطت هذه البطولة الضوء عالمياً على المقاتلين العظماء في جميع أنحاء المنطقة وقدمت لعشاق الفنون القتالية المختلفة تجربة استثنائية متميزة”.

تعرفوا على بطاقة النزال الكاملة لـ PFL الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2:

نزال وزن المتوسط:

جراح السيلاوي 19-6-0 ضد بشار ثائر 7-2-0

نزال وزن المتوسط:

بدر الدين دياني 7-3-0 ضد أمير فضلي 6-1-0

نزال وزن المتوسط:

محمد الأقرع 5-0-0 ضد يوسف بوعباس 3-0-0

نزال وزن المتوسط:

مصطفى راشد ندا 8-3-0 ضد (سيتم التأكيد لاحقاً)

نزال وزن الخفيف:

جوش توغو 13-5-0 ضد محسن محمد صيفي 4-2-0

نزال وزن الخفيف:

أحمد أمير 12-4-1 ضد سهيل طاهري 6-4-1

نزال وزن المتوسط:

عمر الدفراوي 10-6-0 ضد أنتوني زيدان 5-1-0

نزال الهواة للسيدات في وزن الذرة:

هتان السيف 1-0 ضد إيمان بركة 1-0

نزال وزن الخفيف:

عبد الله سليم 5-0-0 ضد عمر الرقيقي 4-0-0

نزال وزن الخفيف:

عباس خان 6-2-0 ضد جورج عيد 8-4-0

نزال وزن الذبابة:

هادي الحسيني 5-0-1 ضد زياد أيمن كريم 3-1-0

ستكون بطولة PFL لدول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 2 في الرياض هي الجولة الثانية من عدة سلاسل تنافسية ستقام خلال الموسم الرياضي الحالي والذي يتضمن أربعة جولات ويضم أفضل المقاتلين في المنطقة وهي مبادرة رائدة بالتعاون مع شركة سرج للإستثمار. وستقام بقية بطولات الموسم الافتتاحي في المدن الرئيسية في الشرق الأوسط.

وتعتبر الرابطة هي المنظمة الوحيدة في الفنون القتالية المختلطة التي تتميز بنظام الموسم الرياضي، حيث يتنافس المقاتلون الفرديون ضمن موسم اعتيادي، وتصفيات، وبطولة في كل عام، كما تضم القائمة المشتركة لرابطة المقاتلين المحترفين ورابطة بيلاتور 30% من مقاتليها المصنفين عالميًا بشكل مستقل ضمن أفضل 25 مقاتلًا في فئة الوزن الخاصة بهم، وهي النسبة المئوية نفسها المعتمدة في بطولة القتال النهائي (UFC).

وتتمتع رابطة المقاتلين المحترفين برؤية عالمية لتوسيع الرياضة، وبناء “دوري الأبطال في الفنون القتالية المختلطة” مع رابطة المقاتلين المحترفين في أوروبا، ورابطة المقاتلين المحترفين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، إلى جانب المزيد من النزالات الدولية المشابهة قيد التطوير، وتتصدر رابطة المقاتلين المحترفين مجال التكنولوجيا والابتكار، وذلك من خلال برنامج PFL SmartCageالخاص بها، والذي يعمل على تعزيز تحليلات القتال، وحساب النتائج عن طريق الذكاء الاصطناعي، وتجربة مشاهدة متطورة من الجيل التالي. يتم عرض PFL في أوقات الذروة على قناتي ESPN/ESPN+ في الولايات المتحدة، ويتم بثه وعرضه في 150 دولة مع 20 شريكاً متميزاً من موزعي الحقوق.