أمير منطقة المدينة المنورة يُكرّم الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة المواطَنة المسؤولة

المدينة المنورة : البلاد

كرّم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن سلطان بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة، الطلاب والطالبات الفائزين بجائزة المواطَنة المسؤولة في تصفياتها الأولية في دورتها الثالثة على مستوى المنطقة، التي تنظمها مؤسسة الأميرة صيتة بنت عبدالعزيز للتميز في العمل الاجتماعي، وذلك بحضور عضو مجلس أمناء الجائزة نائب رئيس اللجنة التنفيذية الأمير سعود بن فهد بن عبدالله بن محمد بن سعود الكبير.

وتهدف الجائزة إلى إذكاء روح التنافس بين الطلاب في العمل الاجتماعي والتطوعي والخيري من خلال تشجيعهم على تبني مبادرات مجتمعية نوعية ومستدامة تسهم في الارتقاء بالمجتمع وتنمي الولاء والإنتماء للوطن، حيث حظيت بمشاركة أكثر من 272 متقدماً ومتقدمة، فيما بلغ عدد الفائزين على مستوى تعليم المنطقة 9 طلاب وطالبات.

من جهته، قدّم سمو عضو مجلس أمناء الجائزة، شكره وامتنانه لسمو أمير منطقة المدينة المنورة، على تكريمه للطلاب والطالبات الفائزين والذي يأتي امتداداً لدعمه وتشجيع الطلبة على الوصول إلى مراحل متقدمة من الإبداع سواء داخل مدارسهم أو في منازلهم أو داخل المجتمع، بالإضافة إلى دعمه للجائزة لمواصلة مسيرتها الوطنية والإنسانية.

حضر اللقاء، سمو الأمير سلمان بن محمد بن سلمان بن محمد بن سعود بن فيصل عضو مجلس أمناء الجائزة عضو اللجنة التنفيذية، والأمين العام للجائزة الدكتور فهد بن حمد المغلوث، ومدير تعليم منطقة المدينة المنورة ناصر العبدالكريم.