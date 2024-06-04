كافد يستضيف قمة WWD العالمية للأزياء وجوائز الأزياء الأولى من نوعها في المملكة

الرياض : البلاد

أعلنت شركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي عن استضافتها لقمة WWD العالمية للأزياء، وحفل توزيع جوائز الأزياء السعودية الأولى من نوعها والمقدمة من مجموعة شلهوب. ستقام هذه الفعاليات يوم الخميس، الموافق 6 يونيو 2024 في مركز الملك عبد الله المالي “كافد”. سيكرم هذان الحدثان الكبيران عددًا من المصممين والشركات ذات الإنجازات البارزة في صناعات الأزياء والجمال والتجزئة، تقديرًا لمساهماتهم الاستثنائية في جميع أنحاء العالم.

تعد قمة WWD العالمية للأزياء حدثًا مميزًا في عالم الموضة، حيث تشتهر بالمناقشات المؤثرة للمشاركين، وورش العمل التي ينظمها العاملون في الصناعة لتحقيق مستويات أعلى من النجاح. وفي هذا العام، يضم الحدث تعاونًا فريدًا مع هيئة الأزياء السعودية لتسليط الضوء على المواهب المحلية وأصحاب الرؤى جنبًا إلى جنب مع قادة الموضة العالميين في تشكيل مستقبل الصناعة. بالإضافة إلى تقديم حفل توزيع جوائز الأزياء، مما يعزز من دور المملكة الفاعل في مشهد الأزياء العالمي.

يضم كافد، الذي يقع في قلب العاصمة الرياض، 95 برجًا صممتها 25 شركة معمارية عالمية رائدة أعادت تشكيل أفق المدينة، ويمتد المركز على مساحة 1.6 مليون متر مربع تشمل مساحات مكتبية متطورة، ومساكن فاخرة، ومباني عالمية الطراز، مصممة خصيصًا للارتقاء بنمط حياة أفراد المجتمعات الحضرية سواء على مستوى المعيشة أو العمل أو الترفيه. كما يمثل المركز، بتواجده على بعد 22 كيلومترًا من مطار الملك خالد، أكبر منطقة أعمال عالمية متعددة الاستخدامات معتمدة من نظام تصنيف الريادة في التصميم الطاقي والبيئي (LEED).

ومن المقرر أن تضم الفعالية سلسلة من ورش العمل التفاعلية، والجلسات الحوارية الثاقبة التي ستُعقد في مركز مؤتمرات كافد. وسيشهد المساء حفل استثنائي تقدّم خلاله جوائز الأزياء، المبادرة الرائدة التي تحتفل بإبداع وإنجازات المصممين السعوديين. ومن بين العديد من هذه الجوائز، سيمنح كافد جائزة “المصمم الأفضل لهذا العام” لمن أثرت أعماله بشكل كبير على صناعة الأزياء.

وفي تعليقه على هذه الفعالية، قال جاوتام ساشيتال، الرئيس التنفيذي لشركة إدارة وتطوير مركز الملك عبد الله المالي: “ مع توقع وصول الإيرادات في سوق الأزياء إلى 4.37 مليار دولار أمريكي في عام 2024، بنمو سنوي قدره 11.62 %، مما يؤدي إلى تكوين سوق تقدر قيمتها بحوالي 7.57 مليار دولار أمريكي بحلول عام 2029، فإنه يسعدنا استضافة مؤتمر WWD العالمي للأزياء، وحفل توزيع جوائز الأزياء السعودية هنا في كافد”. وأضاف ساشيتال قائلاً: “نؤكد على استمرارنا في دعم الابتكار، وتعزيز المواهب، من خلال التعاون والشراكة مع أصحاب المصلحة في مجتمع الموضة، والترويج للتراث الثقافي الغني للمملكة العربية السعودية ضمن الساحة العالمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

ومن جانبه، قال بوراك شاكماك، الرئيس التنفيذي لهيئة الأزياء السعودية: “يسعدنا أن نشهد حصول صناعة الأزياء المزدهرة في المملكة على مكانة عالمية مرموقة. وتعد استضافة قمة WWD العالمية للأزياء لأول مرة في منطقتنا، هنا في قلب الرياض، إنجازًا نفخر به.” وأضاف قائلًا: “إن الاهتمام المتزايد بمشهد الموضة في المملكة أمر ملهم، ونحن نتطلع بشكل خاص إلى جوائز الأزياء الأولى من نوعها التي تقدمها مجموعة شلهوب، والتي ستكرم وتحتفي بالإنجازات الرائعة للمواهب المحلية وأصحاب الرؤى. ويمثل هذا الحدث معلمًا هامًا في عالم الموضة السعودية، حيث يسلط الضوء على الإبداع والابتكار المزدهر داخل مجتمعنا.”