رينغ تعزز مجموعتها من أجراس الباب بالفيديو وتطلق جهاز Battery Video Doorbell Pro  

الرياض: البلاد

أعلنت رينغ، العلامة المختصة بالأمن المنزلي، عن أحدث إضافة لمجموعتها من أجراس الباب بالفيديو – وهو جهاز Battery Video Doorbell Pro الذي يتمتع بالإمكانات المتميزة للأجهزة السابقة والعديد من الخصائص الجديدة والمتطورة ليحقق مزيدًا من القيمة والراحة للمستخدمين من مالكي المنازل.

يبدأ أمن المنزل من المدخل الأمامي، وهنا يمثل جرس الباب بالفيديو Battery Video Doorbell Pro أحدث إضافة إلى تشكيلة رينغ من هذه الأجهزة الذكية ذات الخصائص المتطورة لتمنح مالكي المنازل راحة البال التامة.

يمتاز المنتج الجديد بكل الخصائص التي أعجبت المستخدمين في جهاز Battery Doorbell Plus – ومنها البث المباشر والمحادثة باتجاهين والكشف المتقدم عن الحركة وتخصيص نطاقات الحركة ومناطق الخصوصية والرؤية الليلية الملونة.

ومزايا اخرى مثل الكشف عن الحركة بالأبعاد الثلاثية بمساعدة الرادار، ومناطق الرؤية الكاملة، ومقاطع الفيديو بالصورة الكاملة عالية الوضوح بدقة 1536 بيكسل.

وكذلك إمكانات الرؤية في الضوء الخافت، وعرض التسجيل السابق للحدث، والرد السريع، وإخفاء الضجيج في الصوت باتصال أفضل نظرًا لاستخدام شبكة الإنترنت اللاسلكي المحسنة بالنطاق الثنائي.

وتسمح الحركة بالأبعاد الثلاثية بمساعدة الرادار، وعرض الرؤية الكاملة ومناطق الرؤية الكاملة للعملاء بالحصول على منظور جوي لتحديد الحركة واستلام الإشعارات.

وتعتبر جودة الصور من أبرز خصائص جرس الباب بالفيديو، فهي تتجاوز 1536 بيكسل في مقاطع الفيديو عالية الوضوح،

بينما تضمن قدرات المعالجة الديناميكية للصور وضغط الصور بكفاءة عالية أن يقدم التسجيل صورًا قريبة للواقع من حيث الوضوح والألوان – سواء كان المستخدم يشاهد البث الحي أو المقاطع المسجلة.

وتسمح تقنية الرؤية في الضوء الخافت، والتي تتضمن أنظمة استشعار محسنة للصور، بتحقيق مستويات فائقة من الوضوح ونقاء اللون حتى في الإضاءة الخافتة.

بينما تسجل ميزة Color Pre-Roll أربع ثوان قبل حدوث الحركة، ليحصل العملاء على فكرة كاملة عمّا يحدث عند مداخل منازلهم.

وفي هذا السياق قال محمد ميراج هدى، نائب الرئيس للأسواق الناشئة لدى رينغ: “يمثل منتجنا الجديد Battery Video Doorbell Pro خطوة هامة ترسخ التزامنا المستمر تجاه الابتكار،

فهو يتمتع بمزايا متقدمة وجودة فائقة للصور، ليضع معايير جديدة لأجراس الباب بالفيديو التي تعمل بالبطارية ويمنح العملاء قدرًا أكبر من المرونة.

من الجدير بالذكر أن Battery Video Doorbell Pro يتكامل مع أجهزة رينغ الأخرى بسلاسة ويتيح للعملاء إمكانية إنشاء منظومة متكاملة للأمن المنزلي.

كما إن الاشتراك في خطة الحماية Ring Protect تمكنهم من الحصول على مزايا إضافية مثل التخزين السحابي، وحزم التنبيهات المخصصة، والإشعارات الغنية، والأنماط. وبوسع العملاء المشتركين في خطط الحماية من رينغ أن يحفظوا مقاطع الفيديو المسجلة أو يشاركوها أو يقوموا برفعها لمدة تصل إلى 180 يومًا.

كما يمكن أن يتلقى العملاء تنبيهات الحركة على أجهزة إليكسا التي تتوافق مع هذا الجهاز، ويمكن أن يطلبوا من أليكسا الإجابة على الزائر و”الحديث” إليه من خلال جهاز Amazon Echo ، ويتوفر جرس الباب بالفيديو Battery Video Doorbell Pro من رينغ للشراء عبر موقع Amazon.sa ومجموعة مختارة من منافذ التجزئة في المملكة العربية السعودية.