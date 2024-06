دي بروين يقترب من الهلال بتصريح مثير

اقترب النجم الدولي البلجيكي ولاعب فريق مانشستر سيتي، كيفين دي بروين، من الانتقال إلى نادي الهلال حسب وسائل إعلام صادرة الثلاثاء.



ينتهي عقد دي بروين (32 عامًا) مع مانشستر سيتي بانقضاء الموسم المقبل 2024-2025 ومن المرجح ألا يجدد عقده ويخوض تجربة احترافية جديدة.



وقال اللاعب في مقابلة مع منصة HLN البلجيكية المحلية اليوم عند سؤاله عن احتمالية اللعب في دوري روشن: “ستكون مغامرة رائعة بالفعل”.



قبل أن يضيف اللاعب الأشقر عن خطوة الانتقال إلى السعودية: “زوجتي تحب المغامرات، لقد تحدثنا كأسرة في السابق عن هذا الأمر بالفعل”.



يستكمل دي بروين عن الدوري السعودي: “في مثل عمري وأنا على مشارف نهاية مسيرتي، عليك أن تفكر في ذلك حقًا، أنت تتحدث عن رواتب لا تُصدق هناك، إن لعبت عامين فقط يمكنني صنع مبلغًا باهظًا من المال لن أكسبه حتى لو لعبت 15 عامًا في أوروبا”.



وسائل إعلام إنجليزية متعددة ذكرت أن الهلال -بطل الدوري والكأس- يحرز تقدمًا في المفاوضات مع دي بروين وقد تتم الصفقة هذا الصيف.

