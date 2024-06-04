بتحالف سعودي… استلام أكبر منطقة لوجستية خارجياً في جيبوتي

جيبوتي : واس

وقع تحالف مستثمرين سعوديين بالعاصمة جيبوتي اليوم، عقد المدينة اللوجستية السعودية بالمنطقة الحرة في ميناء جيبوتي، التي تقع على مساحة (120) ألف متر مربع كونها مرحلة أولى ويمتد عقدها لمدة (92) عاماً وتشتمل على معرض دائم ومنصة للصناعات السعودية، ومنطقة تبادل تجاري، تحوي عددًا من المرافق والمستودعات.

ويأتي هذا التطور برغبة مشتركة وجهود حثيثة بذلها وفد اتحاد الغرف السعودية إلى جيبوتي برئاسة رئيس اتحاد الغرف السعودية حسن بن معجب الحويزي ضم أكثر من (100) رجل وسيدة أعمال، وممثلي بعض الجهات والهيئات الحكومية.

وتوفر المدينة اللوجستية السعودية وصول المنتجات والصادرات السعودية إلى كل دول القارة الأفريقية عبر موقع ميناء جيبوتي كونها بوابة لأفريقيا، ونقطة مهمة للتبادلات الاقتصادية والتجارية على الصعيد الأفريقي والعالمي.

وشهدت زيارة الوفد عقد فعاليات ملتقى الأعمال السعودي الجيبوتي بمشاركة أكثر من (300) من الوزراء والمسؤولين وأصحاب الأعمال، والاطلاع على الفرص الاستثمارية والاقتصادية بالمنطقة الحرة بجيبوتي والمزايا والتسهيلات المقدمة للمستثمرين.

من جهتها وعدت السلطات المختصة في جيبوتي المستثمرين والشركات السعودية بمنحهم تسهيلات ومميزات مماثلة تماماً للشركات الجيبوتية، مستعرضة الفرص المتاحة في قطاعات الطاقة المتجددة والسياحة والزراعة والتكنولوجيا.