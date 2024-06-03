نجوم البلياردو السعوديون يستعدون لكتابة التاريخ في بطولة العالم للبلياردو التي تستضيفها جدّة

البلاد- جدة
يستعد نجوم المملكة في رياضة البلياردو للمشاركة في بطولة العالم للبلياردو (9) كرات، التي تجمع نخبة اللاعبين والأسماء العالمية البارزة في حدث تنافسي مذهل من قلب الصالة الرياضية بمدينة الأمير عبدالله الفيصل الرياضية في جدّة. وستنطلق البطولة مساء اليوم الاثنين (3 يونيو) بمشاركة 128 لاعبًا عالميًا، من ضمنهم 13 لاعبًا من السعودية.
وتضم قائمة نجوم المملكة نخبة من لاعبي المملكة أصحاب الإنجازات المميزة؛ أبرزهم بطل العرب لفئة الرجال” أحمد آل جبار، وأبطال العرب في فئة الزوجي للرجال خالد العتيبي، وسعد الدريس، بالإضافة إلى نواف الشمردل بطل العرب للناشئين، وخالد الغامدي بطل الخليج للناشئين. كما ستشهد البطولة مشاركة كل من حسين المصطفى، وعثمان الزهراني، وفهد الحربي، وأحمد زاهد، وخالد الغامدي، وأحمد الأحمدي، وفهد الضحيان، وعبد الله الشمري، ووليد البلخي.
وتعليقًا على مشاركته، قال النجم السعودي نواف الشمردل:” أتوجه بجزيل الشكر والتقدير لقيادتنا الرشيدة، التي آمنت بأهمية الرياضة ودعمتها بشكل كبير من خلال رؤية السعودية 2030، وأحدثت نقلة نوعية في واقع الرياضة السعودية، من خلال دعمها وتشجيعها للمواهب الوطنية. لقد أظهر النمو الكبير الذي شهده القطاع الرياضي والاستضافات العالمية لمختلف الأحداث الرياضية، أنّ المملكة العربية السعودية تسير بخطى ثابتة نحو تحقيق طموحاتها الرياضية والوصول إلى أعلى المستويات العالمية.”
وأضاف الشمردل:” بدأت ممارسة رياضة البلياردو منذ الصغر وبعمر 11 عاماً، واعتدت مشاهدة بطولة العالم للبلياردو بشكل مستمر منذ ذلك الحين، وكنت دائماً أقول لأفراد عائلتي: إنني سأكون يومًا ما بجانب هؤلاء اللاعبين العالميين. واليوم- ولله الحمد- بفضل رؤية قيادتنا الرشيدة ودعم الاتحاد السعودي للبلياردو والسنوكر وإشراف وزارة الرياضة، أستعدّ لتحقيق حلمي والتنافس على أرض وطني وأمام أهلي وأصدقائي”.
من جهته، عبّر لاعب البلياردو السعودي، أحمد آل جبار عن فخره وسعادته لتمثيل وطنه في هذه البطولة، وقال آل جبار- البالغ من العمر 31 عاماً:” المشاركة في بطولة العالم للبلياردو حلمٌ يراود كلّ رياضي، ونحن محظوظون بتحقيق هذا الحلم على أرضنا وبين جمهورنا. لقد تَحَدّثنا مع زملائنا خلال التدريبات عن أهمية الاستفادة من هذه التجربة والاستمتاع بها وبذل كلّ ما لدينا، فتاريخ الرياضة مليء بالقصص الرائعة عن الفرق واللاعبين الذين حققوا انتصارات مُذهلة؛ بفضل العمل الجاد والعزيمة القوية”.