المحليات

ضبط 175 مخالفة في أسواق الخضار والفواكه بالمدينة المنورة

صحيفة البلادaccess_time27 / ذو القعدة / 1445 هـ       3 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

المدينة المنورة : البلاد

 نفّذ فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة المدينة المنورة 1610 جولات رقابية على أسواق الخضار والفواكه خلال شهر مايو الماضي، أسفرت عن ضبط 175 مخالفة، تتعلق بتطبيق الأنظمة والاشتراطات، كما تم إتلاف 3387 كلجم من المنتجات غير الصالحة للاستهلاك.

 وبيّن فرع الوزارة، أنه باشر تنفيذ أعمال الخطة التشغيلية لموسم الحج هذا العام، والتي تشمل تكثيف الرقابة الميدانية على مدار الساعة لأسواق النفع العام، والتأكد من وفرة وسلامة المنتجات، وضمان توفر الشروط الصحية، وضبط مخالفي نظام الزراعة، وتطبيق لائحة المخالفات والغرامات.

ibrahim

كتب بواسطة

أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *