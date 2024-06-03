النصر يستهدف لم شمل رونالدو مع زميله في المنتخب البرتغالي

ذكرت وسائل إعلام الاثنين، أن قائد مانشستر يونايتد ونجم المنتخب البرتغالي برونو فيرنانديز، أصبح المطلوب الأول في نادي النصر بميركاتو صيف 2024.



يسعى النصر إلى لم شمل البرتغالي فيرنانديز مع مواطنه كريستيانو رونالدو، إذ تزاملا في مانشستر يونايتد، فضلًا عن زمالتهما في منتخب البرتغال.



وبحسب موقع كوت أوفسايد الإنجليزي، فإن النصر رصد راتبًا سنويًا ضخمًا بين 70 و80 مليون يورو لضم فيرنانديز، فيما قد يدفع لمانشستر يونايتد مبلغًا يناهز 50 مليون يورو؛ من أجل الخصول على توقيع اللاعب.

ينشط فيرنانديز (29 عامًا) في مركز صانع الألعاب الصريح، ويتسم بقدرته المميزة على صناعة الأهداف والتسجيل أيضًا، فقد أحرز 167 هدفًا وقدم 134 تمريرة حاسمة في مسيرته الرياضية مع مانشستر يونايتد ولشبونه وسامبدوريا وأودينيزي.

ويهدف النصر إلى استعادة بريقه في حصد الألقاب من جديد، بعد موسم مخيب للآمال على صعيد المنافسة مع الغريم التقليدي الهلال الذي سيطر على البطولات المحلية.