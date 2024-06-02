الأخضر يواصل إعداده للقاء باكستان ضمن تصفيات كأس العالم

الرياض- هاني البشر
واصل المنتخب الوطني مساء اليوم الأحد برنامجه الإعدادي في المعسكر المقام حاليًا في مدينة “الرياض”، استعدادًا لمواجهة منتخب باكستان يوم الخميس القادم ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدور الثاني من التصفيات الآسيوية لكأس العالم 2026 وكأس آسيا 2027.
ميدانيًا، أجريت الحصة التدريبية على “ملاعب أكاديمية مهد” تحت إشراف المدير الفني “روبرتو مانشيني” الذي قسم لاعبي الأخضر لمجموعتين، الأولى ضمت اللاعبين الذين انتظموا ظهر اليوم حيث خصص لهم تمارين استرجاعية في الملعب ثم في النادي الصحي. فيما ضمت المجموعة الثانية بقية اللاعبين بدأت حصتهم التدريبية بتمارين الإحماء ثم تمرين المربعات، بعدها طبق اللاعبين تمارين تكتيكية متنوعة، لتختتم الحصة التدريبية بتمارين الإطالة.
على صعيد متصل، أكتفى الثنائي”سلطان الغنام، أيمن يحيى” بتمارين خاصة في الصالة الرياضية برفقة الجهاز الطبي.
ويواصل المنتخب الوطني برنامجه الإعدادي مساء غد الاثنين بحصة تدريبية مسائية على “ملاعب أكاديمية مهد” عند الساعة السابعة مساءً، وتقرر أن تكون الحصة التدريبية مفتوحة أمام وسائل الاعلام في أول ربع ساعة.