الأحوال المدنية المتنقلة تقدم خدماتها في (14) موقعًا حول المملكة

الرياض : البلاد

قدمت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية خدماتها للرجال والنساء في (14) موقعاً حول المملكة، وذلك ضمن مبادرة ” نأتي إليك” التي تنفذها وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية للجهات الحكومية والخاصة، ومبادرة “موجودين” الموجهة لخدمة المحافظات والمراكز والقرى البعيدة عن مكاتب الأحوال المدنية.

وبدأت الوحدات المتنقلة للأحوال المدنية بمنطقة مكة المكرمة بتقديم خدماتها للرجال اليوم في مركز قيا، وغداً في مركز أبو راكة، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للنساء في مقر الخطوط الجوية العربية السعودية بمدينة جدة، ويوم الخميس للرجال لمدة يوم واحد لكل موقع.

وتقدم الوحدات المتنقلة بمنطقة الجوف خدماتها يوم غد، للرجال في متوسطة الشيخ محمد بن إبراهيم بمركز الأضارع، وللنساء في الثانوية الثانية للبنات بمحافظة دومة الجندل، ويوم الأربعاء تقدم الخدمة للرجال في متوسطة مركز أصفان، وللنساء في الثانوية الرابعة للبنات بمحافظة دومة الجندل لمدة يومين لكل موقع.

وتقوم الوحدات المتنقلة بمنطقة نجران بتقديم الخدمة اليوم للرجال في ثانوية الملك عبدالعزيز، وللنساء في الثانوية الثالثة للبنات، ويوم الثلاثاء في متوسطة ثار لمدة يومين لكل موقع.

وفي المنطقة الشرقة تقوم الوحدات المتنقلة بتقديم خدماتها يوم الثلاثاء للرجال والنساء في جمعية القطيف الخيرية، ويوم الخميس في جمعية سنابس الخيرية لمدة يوم واحد لكل منهما.

وتقوم الوحدات المتنقلة بتقديم الخدمة اليوم للنساء في مركز الشبيكية بمنطقة القصيم لمدة ثلاثة أيام، فيما تقدم الخدمة يوم الخميس للرجال والنساء في مقر الديوان العام للمحاسبة بمنطقة الرياض لمدة يوم واحد.

وتوفر الوحدات المتنقلة للمستفيدين والمستفيدات خدمات السجل المدني كإصدار بطاقة الهوية الوطنية وتجديدها وبدل تالف عنها.

وتعد الخدمات المتنقلة من أبرز وسائل تقديم الخدمة الميدانية في الأحوال المدنية، بما تقدمه من تسهيلات لعموم المستفيدين من الرجال والنساء، وتسهم في اختصار الوقت وتقليل الجهد على المستفيدين.