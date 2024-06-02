أمانة جدة تزيل 25 حظيرة أغنام

جدة : البلاد

أزالت الفرق الميدانية عدد من حظائر الأغنام بنطاق ذهبان على مساحة قدرت بـ 100 ألف متر وذلك في إطار جهود الأمانة للحد من الممارسات العشوائية على الطرق والأراضي الفضاء وإزالة المخالفات ومظاهر التلوث البصري والبيئي، وذلك استمراراً لتحسين وزيادة الامتثال للاشتراطات الصحية وتحسين المشهد الحضري.

وأوضح رئيس بلدية ذهبان أ. عبد الله حمود مباركي، أن الفرق الميدانية باشرت أعمال إزالة 25 موقعاً لحظائر المواشي والخيام عشوائية، شكلت تلوثا بصريا وضررا بالصحة والسلامة العامة، لافتاً إلى أن البلدية مستمرة في متابعة كافة المخالفات البلدية داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية وتطبيق الاجراءات النظامية بحق المخالفين.