توسع عمراني ونضج في الأسواق السعودية وتوقعات بنمو هائل في قطاع الأجهزة المنزلية

جدة : البلاد

تشهد المملكة العربية السعودية توسعا عمرانيا هائلا وزيادة في مستويات دخول الأفراد، مع سعيهم لاختيار أفضل المنتجات من حيث الجودة، مما أدى إلى نمو في قطاع الأجهزة المنزلية بصورة لم يسبق لها مثيل، إذ بلغ حجم السوق حوالي 14.5 بليون ريال سعودي في عام 2023، مع توقع أن يصل هذا السوق إلى 18.7 بليون ريال سعودي بحلول عام 2029، أي بمعدل نمو سنوي مركب يصل إلى 4.16%.

ويدل هذا النمو على مدى النضج الذي بلغته السوق السعودية، وما تقدمه من فرص مواتية لطرح أحدث المنتجات وأفضلها جودة، سواء ذات المنشأ المحلي أو المستوردة من الخارج، وذلك لتلبية جميع احتياجات المستهلكين، والإستفادة من القوة الشرائية الهائلة التي تتمتع بها السوق السعودية.

وفي إطار هذا الزخم الذي تتميز به السوق، وبخاصة الطلب المتنامي على الأجهزة المنزلية، واتجاه الاقتصاد السعودي نحو التنوع والانفتاح بصورة أكبر ، فقد حرصت الإلكترونية الحديثة، التابعة لمجموعة الفيصلية على الاستفادة من هذا الزخم الفريد الذي يشهده الاقتصاد السعودي من خلال عقد تحالفات إستراتيجية مع كبريات الشركات العالمية، ومن بينها “أرشيليك هيتاشي” لمبيعات الأجهزة المنزلية الشرق الأوسط، لتكون بمثابة موزع لمنتجاتها من الأجهزة المنزلية في جميع مناطق المملكة.

وبهذه المناسبة، علق السيد وجيه البيروتي، الرئيس التنفيذي لـ “الإلكترونية الحديثة”، قائلا: ” تمثل هذه الشراكة خطوة مهمة نحو تعزيز الحضور في السوق السعودية، وذلك بالاستعانة بشبكة التوزيع والخدمات التي نملكها، والتي من شأنها إيصال منتجات هيتاشي إلى أكبر عدد ممكن من المستهلكين، وبالتالي زيادة الحصة السوقية والنمو بصورة أكبر في قطاع المنتجات المنزلية بحلول منتصف عام 2025.

وفي السياق ذاته، علق السيد أتسوشي ياماناكا، مدير عام ارشيليك هيتاشي لمبيعات الأجهزة المنزلية الشرق الأوسط، بقوله: “لقد باتت المملكة سوقا مهمة بالنسبة لنا، ومن هنا جاء تحالفنا كخطوة هامة لإيصال منتجات هيتاشي إلى أكبر عدد من المستهلكين السعوديين، وإغناء أسلوب حياتهم بأحدث المنتجات مع توقعنا بتزايد حجم مبيعاتنا من تلك الأجهزة خلال العام الأول من هذه الشراكة. “

والجدير بالذكر أن الاتفاقية جاءت بالتزامن مع افتتاح مركز “دوزن”، والذي يعد مركزا فنيا متخصصا لصيانة هيتاشي في الرياض. حيث يمتد على مساحة تصل إلى 1,000 متر مربع، ويعمل فيه حوالي 50 فنيا متخصصا، علاوة على تجهيزه بخدمة ما بعد البيع، وغيرها من الخدمات الفنية المخصصة لصيانة الأجهزة، مع قدرة على استقبال أكثر من 10,000 طلب صيانة سنويا، مما سيعزز من الخدمة المقدمة للعملاء ومستوى الرضا عنها.