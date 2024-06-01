102 عملية جراحية وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن بالمدينة المنورة خلال 23 يوماً

المدينة المنورة : البلاد

تلقى أكثر من 23,510 حجاج خدمات الرعاية الطبية في المنشآت والمراكز الصحية الموسمية في المدينة المنورة خلال الفترة من 1 – 23 ذي القعدة الجاري، ضمن الخدمات الشاملة التي هيأتها وزارة الصحة للعناية بضيوف الرحمن ورعايتهم خلال فترة وجودهم في المدينة المنورة.

وبين التجمع الصحي أن 21,222 حاجاً تلقوا خدمات الرعاية الصحية في المراكز الصحية الموسمية المجاورة للمسجد النبوي ومحيط المنطقة المركزية، في حين استقبلت أقسام الطوارئ في المستشفيات 2288 مراجعاً من ضيوف الرحمن منذُ مطلع شهر ذو القعدة الجاري.

كما شهد هذا الأسبوع إجراء أول عملية قلب مفتوح لحاج آسيوي خلال هذا الموسم، و 50 عملية قسطرة قلبية، توزعت بين عمليات علاجية وتشخيصية، في حين استدعت الحالة الصحية إجراء عمليات جراحية لـ 52 حاجاً من عدة جنسيات، إلى جانب 86 جلسة لغسيل الكلى، كما عملت فرق التوعية الصحية على توعية أكثر من 17 ألف حاج عبر عدد من الوسائل الإلكترونية والشاشات الرقمية والجولات الميدانية.