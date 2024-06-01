سوء التغذية والجفاف يحصدان أرواح 37 طفلاً في غزة.. و استشهاد صحفية ومسعف في قصف للاحتلال

غزة : البلاد

وثّقت وزارة الصحة الفلسطينية وفاة 37 طفلاً في قطاع غزة، بسبب سوء التغذية والجوع والجفاف، إثر الحصار الإسرائيلي المستمر على القطاع، والذي تسبب في منع وعرقلة وصول إمدادات الغذاء والدواء إلى القطاع.

وأكدت “الصحة الفلسطينية”، أن المئات من الأطفال الفلسطينيين مهددين بالموت في ظل عدم حصولهم على الغذاء والدواء، مع مواصلة الاحتلال الإسرائيلي لعدوانه على القطاع، لافتةً أن 90 % من أطفال غزة الذين يشكلون ما يقارب من نصف سكان القطاع يعانون من سوء التغذية والحرمان من مقومات الحياة.

وتشير تقديرات وإحصائيات لمؤسسات صحية وحقوقية أن أكثر من 15 ألف طفل استشهدوا خلال العدوان على القطاع، وأن نحو 17 ألف طفل فقدوا والديهم خلال العدوان نتيجة قصف منازلهم.

في الأثناء استشهدت صحفية ومسعف اليوم، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية فلسطينية، باستشهاد صحفية وإصابة العديد من أفراد عائلتها، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف منزلها في شارع الجلاء بمدينة غزة، ليرتفع بذلك عدد الشهداء من الصحفيين الذين استشهدوا منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى ١٤٨ شهيداً، كما استشهد أحد طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في قصف للاحتلال الإسرائيلي على منزله في مدينة رفح جنوب القطاع، ليرتفع بذلك عدد شهداء طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني منذ بدء العدوان إلى ٣٣ شهيداً، بينهم ١٩ استشهدوا أثناء انتشالهم للشهداء والجرحى.