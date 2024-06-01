الأهلي السعودي والمصري يودعان خالد مسعد

تقرر أن يقام لقاء ودي يجمع بين النادي الأهلي السعودي، ونظيره النادي الأهلي المصري، وذلك في مباراة ستحتضنها مدينة جدة؛ بمناسبة اعتزال اللاعب الدولي السابق خالد مسعد الذي مثل في وقت سابق نادي أهلي جدة والمنتخب السعودي في مسيرة حافلة بالإنجازات، حقق من خلالها اللاعب العديد من البطولات المحلية والقارية.
جدير بالذكر أن خالد مسعد يُعد أحد أساطير الملاعب السعودية؛ حيث بزغ نجمه مبكراً، ويعد من أفضل ما أنجبت ملاعب كرة القدم السعودية، وتحديداً في مركز وسط الملعب، المسعد الذي تقرر أن تقام له مباراة اعتزال رسمية بعد فترة طويلة من ترك الملاعب، أقام في العاصمة الرياض مؤتمراً صحفياً؛ ذكر من خلاله أبرز مراحله في الملاعب، وأبرز ذكرياته التي استمرت عقدين في الملاعب الخضراء.
كما أعلن بالمؤتمر اسم النادي الأهلي المصري الذي سيواجه نظيره أهلي جدة في حفل اعتزاله، على أن يكشف خلال الفترة القادمة الموعد الرسمي للقاء.
صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي.
وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م
(البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م