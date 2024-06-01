الرياضة

أخضر الصم يتخطى أوكرانيا في البطولة العالمية للصالات بكازاخستان

صحيفة البلادaccess_time25 / ذو القعدة / 1445 هـ       1 يونيو 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

 

البلاد- جدة
حقق المنتخب السعودي للصم اليوم السبت الفوز على منتخب أوكرانيا 4 / 2، في أولى مبارياته في البطولة العالمية لكرة القدم للصالات للصم تحت 21 عاما، التي تستضيفها مدينة أستانا بكازاخستان من 1 إلى 10 يونيو 2024 بمشاركة 10 منتخبات؛ حيث يلعب المنتخب السعودي في المجموعة الأولى، التي تضم بجانبه منتخبات أوكرانيا طاجكستان وكازاخستان وعمان.

من السيطرة على مجريات اللقاء وسجل أهدافه اللاعبون” ريان الدوسري وكميل الخضراوي وعلي الحارثي ومحمد بوعوينة”.

ويلعب المنتخب السعودي ثاني مبارياته في البطولة ظهر غد الأحد أمام منتخب طاجكستان.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

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