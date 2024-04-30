السعودية للكهرباء تتعهد بدعم عدد من الشركات في مجال الاستدامة بقطاع الطاقة

الرياض : البلاد

وقعت الشركة السعودية للكهرباء (SEC) تعهدًا والتزاماً بالمشاركة في مبادرة ” رواد الاستدامة ” في المملكة العربية السعودية، والتي أطلقتها وزارة الاقتصاد والتخطيط، وتهدف إلى المساهمة في تسريع تحقيق اهداف المملكة وتعزيز مرونة القطاع الخاص وتنمية الابتكارات في مجالات الاستدامة وجذب الاستثمار الأجنبي المباشر، بالإضافة إلى تمكين المملكة من أداء دور مهم في تشكيل مبادرات الاستدامة العالمية.

وجاء ذلك خلال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي الذي عُقد بالرياض ، حيث يشمل التعهد تقديم الدعم والتدريب والموارد لثلاث شركات أو أكثر لمساعدتها على تطوير استراتيجيات الاستدامة، وتحديد النتائج المستهدفة، بالإضافة إلى تطوير وتحسين تقارير الاستدامة.

هذا وقد وصلت “السعودية للكهرباء” لمرتبة الريادة في مجال الاستدامة من خلال العمل على تنفيذ استراتيجيتها الخاصة بالاستدامة، ومبادراتها التي تتماشى مع تطلعات ومستهدفات رؤية السعودية 2030، والأهداف العالمية |الأساسية كأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة، كما تعمل الشركة السعودية للكهرباء بشكل متواصل على المساهمة في رفع كفاءة الطاقة، وتحقيق طموح الحياد الصفري بحلول عام 2050، و تمكين مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، والحد من الانبعاثات، بالإضافة إلى دورها في أتمته الشبكات، وتمكين تكامل إنتاج الطاقة، وحماية البيئة والتنوع البيولوجي.

تأتي هذه المشاركة من السعودية للكهرباء في هذه المبادرة النوعية كخطوة أخرى لها نحو رفع مستوى مساهمتها في تعزيز ودعم جهود المملكة لتحقيق أهداف الاستدامة.