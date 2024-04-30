سفير المملكة بالسودان يرعى تسليم الدفعة الثانية من الأجهزة الطبية

بورتسودان : البلاد

رعى سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان علي بن حسن جعفر، تسليم الدفعة الثانية من الأجهزة الطبية بدعم حكومة المملكة العربية السعودية ممثلة بمركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن الدفعات التي تسلّم تباعاً وهي ضمن مشروع : إعادة تأهيل أقسام الطوارئ والعناية المكثفة والعمليات بالأجهزة الطبية لمستشفيات شرق السودان) وهي خمسة مستشفيات.

وخصصت هذه الدفعة لمستشفيات ولاية البحر الأحمر الحوادث والتقدم والأطفال لتجهيز العمليات والعناية المكثفة والطوارئ بأحدث الأجهزة الطبية ، وسيتم تسليمها لقطاع الصحة بالولاية ثم تركيبها وتشغيلها والتدريب عليها في الأيام القادمة بمشيئة الله تعالى.

كما يتم تسيير الدفعة الأولى من الأجهزة الطبية التي يشملها مشروع إعادة تأهيل أقسام الطوارئ والعناية المكثفة والعمليات بالأجهزة الطبية للمستشفيات بأربع ولايات وهي مستشفيات : دنقلا ، الدبة ، عطبرة ، شندي ، كوستي ، مدني الأطفال ، وهذه الدفعة الأولى تشمل أجهزة طبية حديثة لتجهيز العمليات المستشفيات : دنقلا ، الدبة ، عطبرة ، شندي) وهي من المدن التي تضاعف فيها أعداد السكان بسبب النزوح من مناطق الحرب في ولاية الخرطوم وولاية الجزيرة وغيرهما.

ويأتي دعم المملكة العربية السعودية عبر مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية ضمن المساعدات المستمرة للشعب السوداني والوقوف معه في سد احتياجاته المتنوعة.

الجدير بالذكر أن المشروعين ينفذان بواسطة الشريك المنفذ منظمة الكفاءات للدراسات والتنمية البشرية بالسودان .