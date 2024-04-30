شاهد | أهداف مباراة برشلونة وفالنسيا (4-2)

انتصر برشلونة (4-2) على فالنسيا سهرة الاثنين، في ختام مباريات الجولة 33 من الدوري الإسباني لكرة القدم (2023-2024).



احتضن المباراة ملعب (مونتغويك) الأولمبي عقر دار برشلونة بإقليم كاتالونيا أمام مدرجات كاملة العدد، وبإدارة الحكم الإسباني ريكاردو دي بورغوس.



برشلونة تمكّن من استعادة وصافة لائحة الترتيب، حيث رفع رصيده إلى 73 نقطة، متقدّمًا على جيرونا (71) وكلاهما خلف ريال مدريد المتصدر (84).



سجّل أهداف برشلونة ضد فالنسيا كل من البولندي روبرت ليفاندوفسكي في الدقائق 49 و82 و93، إضافة إلى هدف من فيرمين لوبيز بالدقيقة 22.



في حين أحرز هدفا الفريق الضيف فالنسيا، كل من المهاجم الإسباني هوغو دورو في الدقيقة 27، ومواطنه لاعب الوسط بيبيلو في الدقيقة 38.

شاهد أهداف برشلونة وفالنسيا 4-2