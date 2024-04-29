مجموعة فقيه للرعاية الصحية توقع اتفاقية لبناء مستشفى في أبحر شمال جدة

جدة : البلاد

أعلنت مجموعة فقيه للرعاية الصحية عن بناء مستشفى جديد يتسع لـ 200 سرير في أبحر شمال مدينة جدة بالشراكة مع شركة HKS، وشركة ديار السعودية الاستشارية.

المشروع يتوقع الانتهاء منه بحلول عام 2027 ، مما سيكون إضافة قوية في مجال خدمات الرعاية الصحية المتقدمة سواء لسكان أبحر بشكل خاص أو مدينة جدة بشكل عام.

وقال الدكتور مازن فقيه ، رئيس مجلس إدارة مجموعة فقيه للرعاية الصحية: “نسعد نحن في مجموعة فقيه للرعاية الصحية لتقديم أفضل الخدمات الطبية لسكان محافظة جدة إيماناً منا بما توليه الحكومة الرشيدة من اهتمام بالغ بالخدمات الصحية التي يتلقاها المواطن والمقيم، وتقدم وتطور منشآت القطاعين الحكومي والخاص، وحرصها على دعم جميع المشاريع الصحية التي تحقق جودة الحياة، وتحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 ، ونسعى أن يكون هذا الصرح منارة للابتكار في تقديم الرعاية الصحية ” وسيستخدم في بنائه أحدث التقنيات والوظائف ، وتعزيز بيئة تركز على المريض.

وبفضل التعاون الذي سيكون بين المجموعة والخطوط الجوية السعودية سيكون المستشفى مجهزًا بشكل مميز لتقديم أعلى مستوى من الرعاية الطبية ومن المتوقع أن يخلق المشروع فرص عمل كبيرة ويساهم في التطوير المستمر للبنية التحتية للرعاية الصحية في المدينة.