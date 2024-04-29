في دوري” يلو”.. العربي يعبر أحد.. والعين يضرب الفيصلي

حائل- خالد الحامد
حقق فريق العربي فوزاً مهماً في مشوار منافسته على الصعود لدوري روشن، عندما تغلب على ضيفه أحد بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في افتتاح الجولة 30 من دوري” يلو” لأندية الدرجة الأولى، في المواجهة التي أقيمت مساء اليوم على ملعب التعليم بعنيزة.
سجل أهداف العربي” ميراندا ومورالها وكيوتو” فيما أحرز هدفي أحد” كمال محمد، ومناف أبو يابس”.
بهذه النتيجة، رفع العربي رصيده إلى 53 نقطة بالمركز الثالث “مؤقتًا” فيما تجمد رصيد أحد عند 32 نقطة بالمركز 15.
وضمن فريق العين البقاء في دوري يلو، بعد فوزه على مضيفه الفيصلي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما على ملعب المدينة الرياضية بالمجمعة.
سجل ثنائية العين” أوكبوتو، وعثمان عسو”؛ ليرفع رصيده إلى 38 نقطة بالمركز11، وبقي الفيصلي عند 47 نقطة بالمركز السادس.
وحسم التعادل الإيجابي 1/1 نتيجة مواجهة هجر والعدالة، التي احتضنها استاد الأمير عبدالله بن جلوي بالأحساء.
سجل هجر أولًا عن طريق طلال مجرشي، وأدرك التعادل للعدالة موسى دومبيا.
بهذه النتيجة، رفع هجر رصيده إلى 24 نقطة بالمركز 16، والعدالة إلى 50 نقطة بالمركز الخامس.
🎥 | أهداف مباريات اليوم ⚽️🎯
#دوري_يلو | #FDL pic.twitter.com/7HuvBQ3HB2
— دوري يلو (@FDL_KSA) April 29, 2024