الرياضة ” ريم هزازي”.. أول حكم سعودية في رفع الأثقال تحوز على الشارة الدولية

البلاد- جدة حازت مؤخراً الحكمة السعودية ريم أحمد هزازي على الشارة الدولية؛ كأول حكم سعودية لرفع الأثقال تنال الشارة الدولية، وقد قلد رئيس مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال محمد الحربي الحكمة ريم هزازي الشارة الدولية. وأكد الحربي أن الحكمة السعودية للعبة رفع الأثقال تحظى بدعم كبير من قبل الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، وإتاحة الفرصة لهن بالمشاركة في إدارة منافسات بطولات الاتحاد لجميع الفئات والوقوف بجانبهن، للوصول الى أعلى المستويات التحكمية وتمكينهن من إدارة المنافسات على جميع الأصعدة؛ سواء الآسيوية أو الدولية. وعبرت الحكمة الدولية ريم هزازي عن سعادتها بحصولها على الشارة الدولية، وقدمت شكرها لسمو وزير الرياضة رئيس اللجنة الأولمبية والبارالمبية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل على دعمه اللا محدود للرياضيين السعوديين، ومنهم الحكام في جميع الرياضات، كما قدمت شكرها لرئيس الاتحاد السعودي لرفع الأثقال، وأكدت أن هناك دعمًا كبيرًا من قبل مجلس إدارة الاتحاد السعودي لرفع الأثقال برئاسة محمد الحربي للمرأة سواء على المستوى التحكيمي أو الإداري أو الفني واللاعبات، ويأتي ذلك ضمن خطط تمكين المرأة السعودية في مجال رياضة المرأة، وقد أثبتت المرأة أنها على مستوى التطلعات في بناء المستقبل الرياضي.