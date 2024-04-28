الرياضة وزارة الرياضة تشارك في واحة الإعلام بالمنتدى الاقتصادي العالمي بالرياض

البلاد- الرياض

تشارك وزارة الرياضة، اليوم الأحد، ولمدة يومين، بجناح خاص ضمن فعاليات واحة الإعلام، التي تنظمها وزارة الإعلام في منطقة فيا الرياض بمدينة الرياض، بالتزامن مع استضافة المملكة لأعمال الاجتماع الخاص للمنتدى الاقتصادي العالمي. ويستعرض جناح وزارة الرياضة المشاريع التطويرية، والإستراتيجيات الرياضية، والفرص الاستثمارية المتاحة والمستقبلية، التي تنبثق من رؤية السعودية 2030، إلى جانب إبراز ملف الاستضافات العالمية، التي كان آخرها الترشح لاستضافة كأس العالم 2034، والحصول على حقوق استضافة كأس آسيا لكرة القدم 2027، ودورة الألعاب الآسيوية الشتوية تروجينا 2029، ودورة الألعاب الآسيوية 2034، إضافة إلى الأثر من استضافة الفعاليات الرياضية العالمية على أرض المملكة. كما تحرص الوزارة من خلال مشاركتها في هذا الحدث، على استعراض دورها في تطوير كرة القدم بصورة عامة، والكرة النسائية خاصةً، بالإضافة إلى عكس شغف المجتمع السعودي بالرياضة والتطور في الرياضة المجتمعية. وتأتي إقامة هذا الجناح تعزيزًا لتواجد وزارة الرياضة في مختلف المحافل والمناسبات الكبرى؛ بهدف إبراز الدور الكبير الذي يسهم من خلاله القطاع الرياضي في تحقيق المستهدفات في رؤية السعودية 2030، عبر استعراض الأثر الإيجابي الذي حققه القطاع، وطرح العديد من الفرص الاستثمارية التي تعزز من شراكة وزارة الرياضة مع مختلف القطاعات والمستثمرين على حدٍّ سواء. يشار إلى أنه من المتوقع أن تستقبل الواحة أكثر من 700 زائر من صناع السياسات، والمنظمات الدولية، والقيادات من القطاعين العام والخاص، والرواد والمتخصصين، إلى جانب عدد كبير من المهتمين والزوار.