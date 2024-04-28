إطلاق منصة خدمات قطاع الأعمال لخدمة المنتجين بمناطق المملكة

الرياض : البلاد

أطلقت هيئة الإذاعة والتلفزيون , منصة خدمات قطاع الأعمال، المتخصصة في تأجير الإستديوهات الإذاعية والتلفزيونية، وعربات النقل والبث ومعدات التصوير, وذلك في جميع مناطق المملكة, حيث تُعد مرجعًا لكل ما يحتاجه المخرج والمنتج وصانع المحتوى.

وتوفر هيئة الإذاعة والتلفزيون، 39 إستديوًا تلفزيونيًا و50 إستديوًا إذاعيًا و 13 قناة تلفزيونية وإذاعية، لدعم المنتجين والمصورين والمخرجين, كما تملك الهيئة ما يقرب من 27 عربة بث ونقل خارجي منتشرةً في جميع مناطق المملكة مزودة بـ 16 كاميرا، وعربات مزودة بـِ 12 كاميرا، وعربات مزودة بـ 9 و5 و3 كاميرات، إضافةً إلى عربات أقمار صناعية للبث، وكاميرات تصوير بتقنيات عالية، وأكثر من 90 إستديوًا تلفزيونيًا وإذاعيًا مجهزًا بالكامل بمساحات مختلفة من ضمنها أكبر إستديو في المنطقة.

وتأتي هذه الخطوة في إطار مساعي الهيئة الداعمة للمنتجين والمصورين والمخرجين بما يلبي احتياجات عملهم، ويمكّنهم من استخدام الوسائل الإبداعية والتقنية الحديثة التي تمتلكها، مشيرةً إلى أنها تمتلك علاوةً على ذلك مسرحًا تلفزيونيًا، ومعدات تصوير احترافية، وطواقم فنية، وأكثر من مليون مادة أرشيفية واستبيانات واستطلاعات رأي، وشبكة من المراسلين التلفزيونيين في جميع أنحاء المملكة، إلى جانب مراكز متخصصة في إنتاج المواد الإعلامية.

ودعت الهيئة، المقبلين على إنتاج وإخراج وتصوير الأعمال الإبداعية من منتجين ومصورين ومخرجين, إلى الاستفادة من الإمكانات الهائلة التي تزخر بها، من خلال زيارة الموقع الإلكتروني: https://b2b.sba.sa .