الرياضة

الأخدود يقسو على أبها برباعية

صحيفة البلادaccess_time19 / شوال / 1445 هـ      27 أبريل 2024chat_bubble_outlineضف تعليق

محمود العوضي- جدة

دك فريق الأخدود شباك نظيره أبها برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.

سجل اللاعب سولومون كفر كفيليا الهدف الأول لفريق الأخدود في الدقيقة 40، قبل أن يضيف ياسين عطية الزبيدي الهدف الثاني في الدقيقة 47.

وجاء الهدف الثالث لفريق الأخدود في الدقيقة 74 عن طريق اللاعب خوان سبياستيان بيدروزا، ليختتم الأهداف اللاعب عبدالعزيز هتيلة في الدقيقة 90+3.

هذا الفوز، رفع رصيد الأخدود إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد أبها عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.

m.samy

كتب بواسطة

صوت الحجاز أول جريدة سعودية أسسها: محمد صالح نصيف في 1350/11/27 هـ الموافق 3 أبريل 1932 ميلادي. وعاودت الصدور باسم (البلاد السعودية) في 1365/4/1 هـ 1946/3/4 م (البلاد السعودية/عرفات) اندمجتا بمسمى البلاد في 1378/7/16 هـ – 1959/1/26 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *