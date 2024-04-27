الأخدود يقسو على أبها برباعية

محمود العوضي- جدة
دك فريق الأخدود شباك نظيره أبها برباعية نظيفة في اللقاء الذي جمع الفريقين مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الـ 29 بدوري روشن.
سجل اللاعب سولومون كفر كفيليا الهدف الأول لفريق الأخدود في الدقيقة 40، قبل أن يضيف ياسين عطية الزبيدي الهدف الثاني في الدقيقة 47.
وجاء الهدف الثالث لفريق الأخدود في الدقيقة 74 عن طريق اللاعب خوان سبياستيان بيدروزا، ليختتم الأهداف اللاعب عبدالعزيز هتيلة في الدقيقة 90+3.
هذا الفوز، رفع رصيد الأخدود إلى 27 نقطة في المركز الخامس عشر، بينما تجمد رصيد أبها عند 25 نقطة في المركز السابع عشر.
رباعية نظيفة تصعد بالأخدود للمركز الـ15
شاهد أهداف المباراة 📺⤵️ #دوري_روشن_السعودي #الأخدود_أبها | #SSC pic.twitter.com/NKVcVE0rsO
— SSC (@ssc_sports) April 27, 2024