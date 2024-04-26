نجوم كرة الطاولة السعوديون يتطلعون للتألّق في بطولة “سماش السعودية 2024”

الرياض – هاني البشر
يستعدّ نجوم كرة الطاولة السعوديون لخوض منافسات بطولة “سماش السعودية 2024”- إحدى أهم بطولات كرة الطاولة على مستوى العالم-التي ستقام في مدينة جدة خلال الفترة 1-11 مايو 2024م، بمشاركة نخبة اللاعبين العالميين في اللعبة بمنافسات الفردي (للرجال والسيدات) والزوجي (للرجال والسيدات) والزوجي المختلط، وذلك بتنظيم من الاتحاد السعودي لكرة الطاولة، وإشراف وزارة الرياضة، وبالتعاون مع المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT).
وتتضمن قائمة اللاعبين السعوديين” علي الخضراوي” أحد أبرز لاعبي كرة الطاولة على مستوى المملكة، الذي بدأ ممارسة اللعبة منذ طفولته عام 2007، ويتمتع بسجل حافل من الإنجازات والنتائج المميزة على مستوى البطولات المحلية والعالمية، من بينها مشاركته المميزة في أولمبياد طوكيو 2020؛ إذ خاض الخضراوي 382 مباراة احترافية، كان له منها 14 ظهوراً في منافسات المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT)، وبلغت نسبة فوزه خلال مسيرته 54.5%.
وقال علي الخضراوي:” تسعدني المشاركة في “سماش السعودية”، وهي حدث رائد يُقام على أرض المملكة العربية السعودية، وهي فرصة لأن أتنافس وزملائي النجوم السعوديون مع نخبة لاعبي كرة الطاولة على مستوى العالم، ونتطلّع بشغف وحماس إلى خوض غمار منافسات هذه البطولة، والتي سيكون لها دور أساسي في تعزيز شعبية كرة الطاولة في المملكة، وإلهام الجيل القادم من الرياضيين السعوديين”.
كما يبرز اسم اللاعب عبدالعزيز بوشليبي، من بين النجوم المشاركين في البطولة، الذي بدأ مسيرته منذ العام 2007، ويملك سجلاً من النجاحات والألقاب الفردية والزوجية، أهمها تحقيقه فضية فردي الرجال في دورة الألعاب الخليجية 2022 في الكويت، وذهبية الفرق في نفس الدورة برفقة الخضراوي وخالد الشريف وتركي المطيري، وفضية الزوجي رجال في دورة الألعاب الأولمبية 2021 في اليابان برفقة الخضراوي، كما خاض بوشليبي 277 مباراة احترافية، كان له منها 13 ظهوراً في منافسات المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT)، وبلغت نسبة فوزه خلال مسيرته 63.2%.
وتثري مشاركة اللاعب السعودي خالد الشريف قائمة النجوم السعوديين المشاركين في البطولة، حيث يتطلع لتقديم أداء مميز من قلب عروس البحر الأحمر، حيث استهل الشريف مشواره في عالم كرة الطاولة عام 2012، كما يمتلك سجلاً حافلاً من الانتصارات والألقاب الفردية والزوجية، من بينها تحقيقه برونزية الفردي لفئة الرجال في المنافسات المؤهلة لبطولة العالم 2021 في قطر، وخاض الشريف 257 مباراة احترافية، كان له منها 12 ظهوراً في منافسات المنظمة العالمية لكرة الطاولة (WTT)، وبلغت نسبة فوزه خلال مسيرته 51.4%.
ويُكمل باقي اللاعبين المشاركين في البطولة، وهم هادي أبو الرحى، تركي المطيري، سالم السويلم، ومحمد القصاب، تشكيلة المواهب السعودية الواعدة في رياضة كرة الطاولة، وتُعد مشاركتهم في بطولة “سماش السعودية 2024” فرصة مميزة لإبراز قدراتهم ومواهبهم، والاحتكاك مع ألمع الأسماء الدولية في عالم كرة الطاولة.